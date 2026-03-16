În timpul exercițiilor comune, care au avut loc în Portugalia, echipa „roșie” - condusă de Ucraina și alcătuită din unități americane, britanice, spaniole și din alte țări - a concurat împotriva echipei „albastre”, compusă din forțe NATO, în cadrul mai multor scenarii.

O sursă ucraineană implicată direct în exercițiile NATO de anul trecut a declarat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung că cele cinci scenarii de antrenament au inclus un exercițiu de apărare a porturilor și a convoaielor, potrivit Ukrainska Pravda.

Sursa citată a scris că echipa condusă de Ucraina a învins forțele Alianței în toate cele cinci scenarii.

Conform regulilor exercițiului, cei care au condus atacurile – adică cei care au țintit navele inamice – au fost considerați câștigători.

Sursele au afirmat că, în timpul unui atac simulat asupra unui convoi, echipa roșie a înregistrat atât de multe lovituri asupra unei fregate NATO încât, într-o bătălie reală, aceasta s-ar fi scufundat.

„Problema nu a fost că nu ne-au putut opri. Nici măcar nu ne-au văzut armele”, a declarat sursa ucraineană pentru publicația germană.

Se pare că ucrainenii au adus la exerciții și mai multe versiuni ale dronei lor navale Magura V7, inclusiv una echipată cu echipament de recunoaștere și o încărcătură explozivă și alta echipată cu o mitralieră.

Jurnaliștii germani au remarcat că exercițiile au demonstrat clar că sistemele fără pilot, combinate cu experiența operațională și planificarea testată, constituie o amenințare reală pentru forțele navale ale NATO, având în vedere că Alianța nu este încă pregătită corespunzător pentru atacuri care utilizează astfel de arme.

Un purtător de cuvânt al NATO a confirmat pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung că exercițiile au avut loc, descriindu-le ca o etapă istorică care a subliniat rolul crescând al Ucrainei în exercițiile NATO, întrucât a fost pentru prima dată când Marina ucraineană a coordonat forțele „inamice”.