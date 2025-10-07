JD Vance revine pe TikTok ca vicepreședinte al SUA. Mulți îl văd însă ca pe o mișcare strategică

Stiri externe
07-10-2025 | 14:10
JD Vance
Shutterstock

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a relansat contul de TikTok cu un ton mai apropiat de publicul tânăr. După luni de absență, oficialul american folosește platforma pentru a transmite mesaje directe și a reconstrui legătura cu susținătorii.

autor
Sabrina Saghin

JD Vance şi-a relansat luni seară contul de TikTok cu un prim videoclip în calitate de vicepreşedinte al SUA, în aceeaşi zi în care preşedintele Donald Trump a postat şi el, tot pe TikTok, primul său mesaj ca preşedinte, pentru a sublinia că administraţia sa a "salvat" platforma dedicată exclusiv conţinutului video, lansată încă din 2016, în Beijing, informează marţi EFE.

„Salut băieţi, sunt JD Vance. Vreau doar să vă anunţ că relansăm pagina de TikTok a vicepreşedintelui. Am devenit puţin leneş în ultimele luni, concentrându-mă pe rolul de vicepreşedinte, nu suficient pe TikTok, dar asta se va schimba", a declarat Vance luni seară

În această nouă fază, a adăugat Vance, vom relata despre ce se întâmplă la Casa Albă şi în întreaga ţară şi vom include „din când în când" câteva „meme-uri cu pălării".

La sfârşitul lunii septembrie, Casa Albă l-a batjocorit pe liderul democrat din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, cu un videoclip generat de inteligenţă artificială, în care acesta purta mustaţă şi un sombrero mexican.

Citește și
J.D. Vance
JD Vance: SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk

Vance atrage milioane de urmăritori pe platformă

Vance are 2,6 milioane de urmăritori pe TikTok, platformă pe care se descrie ca fiind creştin, soţ, tată şi, cel mai recent, vicepreşedinte al Statelor Unite. La rândul său, Vance urmăreşte doar trei conturi, toate legate de preşedinte sau de mişcarea Trump: @realdonaldtrump, @teamtrump şi @maga.

Ultima sa postare pe TikTok data din 4 noiembrie 2024, cu o zi înainte de alegerile prezidenţiale, în care i-a încurajat pe oameni să voteze pentru Trump.

Acesta este un pachet de şase sub conducerea Kamalei Harris", a spus el, ţinând în mână şase doze de bere, apoi arătând spre rezervoarele de stocare Old Style din La Crosse, Wisconsin, proiectate să arate ca nişte replici gigantice ale acelor doze.

„Să redăm măreţia Americii", a scris cu acel prilej Vance, repetând sloganul MAGA al lui Trump şi criticându-i rivala democrată.

Trump revendică meritul pentru salvarea TikTok

Luni, Trump s-a adresat tinerilor în primul său videoclip postat pe TikTok de la revenirea la Casa Albă.

„Tuturor tinerilor de pe TikTok, eu am salvat TikTok, aşa că îmi sunteţi datori", a spus liderul republican în videoclipul în care apare aşezat la biroul său.

La 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv care garantează funcţionarea „sigură" şi legală a platformei în SUA, după ce a ajuns la un acord cu compania-mamă chineză, ByteDance.

În 2024, Congresul a stabilit că, pentru a proteja securitatea naţională, TikTok trebuie închis în SUA dacă nu se înfiinţează o companie care să opereze aplicaţia în SUA, suficient de separată de compania-mamă chineză, în special în ceea ce priveşte accesul Beijingului la serverele care stochează datele utilizatorilor.

Potrivit Casei Albe, gigantul tehnologic american Oracle va fi responsabil pentru asigurarea securităţii algoritmului.

Sursa: Agerpres

Etichete: tiktok, donald trump, jd vance,

Dată publicare: 07-10-2025 14:08

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
NEWS ALERT Meciurile au fost AMÂNATE din cauza ploilor torențiale: ”Vă mulțumim pentru înțelegere”
Citește și...
Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii. JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară
Stiri externe
Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii. JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară

JD Vance a afirmat luni că Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie a statului federal, după eşecul negocierilor cu opoziţia democrată şi în timp ce termenul limită - marţi la miezul nopţii - se apropie inexorabil, relatează AFP.

JD Vance: SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk
Stiri externe
JD Vance: SUA analizează solicitarea formulată de Ucraina pentru rachete cu rază de acţiune lungă Tomahawk

SUA analizează solicitarea Ucrainei de a obţine rachete Tomahawk cu rază de acţiune lungă pentru efortul său de respingere a invadatorilor ruşi, a declarat duminică vicepreşedintele american JD Vance, informează Reuters.

Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk, organizată pe un stadion din Arizona. Donald Trump și JD Vance, printre participanți
Stiri externe
Ceremonie în memoria lui Charlie Kirk, organizată pe un stadion din Arizona. Donald Trump și JD Vance, printre participanți

Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele său JD Vance vor participa, duminică, la o ceremonie omagială adusă influencerului ultraconservator asasinat Charlie Kirk, într-un stadion cu peste 60.000 de locuri din Arizona.

Recomandări
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe
Stiri actuale
LIVE UPDATE, ciclonul Barbara. Școli închise. Cod roșu de ploi torențiale. Cursuri suspendate în patru județe

România se pregătește să facă față unui nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, și care urmează să ajungă la noi. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat la un comitet pentru situații de urgență și a anunțat că ”suntem pregătiți”.  

Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea
Stiri actuale
Surse: CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea

Surse din rândul Curții Constituționale au precizat pentru Știrile Pro TV că judecătorii CCR vor amâna din nou, miercuri, 8 octombrie, pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților.  

Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse
Stiri Politice
Cristian Diaconescu, viitor ambasador în Turcia. Ce funcții vizează Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş - surse

Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Octombrie 2025

03:13:02

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28