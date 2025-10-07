JD Vance revine pe TikTok ca vicepreședinte al SUA. Mulți îl văd însă ca pe o mișcare strategică

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a relansat contul de TikTok cu un ton mai apropiat de publicul tânăr. După luni de absență, oficialul american folosește platforma pentru a transmite mesaje directe și a reconstrui legătura cu susținătorii.

JD Vance şi-a relansat luni seară contul de TikTok cu un prim videoclip în calitate de vicepreşedinte al SUA, în aceeaşi zi în care preşedintele Donald Trump a postat şi el, tot pe TikTok, primul său mesaj ca preşedinte, pentru a sublinia că administraţia sa a "salvat" platforma dedicată exclusiv conţinutului video, lansată încă din 2016, în Beijing, informează marţi EFE.

„Salut băieţi, sunt JD Vance. Vreau doar să vă anunţ că relansăm pagina de TikTok a vicepreşedintelui. Am devenit puţin leneş în ultimele luni, concentrându-mă pe rolul de vicepreşedinte, nu suficient pe TikTok, dar asta se va schimba", a declarat Vance luni seară

În această nouă fază, a adăugat Vance, vom relata despre ce se întâmplă la Casa Albă şi în întreaga ţară şi vom include „din când în când" câteva „meme-uri cu pălării".

La sfârşitul lunii septembrie, Casa Albă l-a batjocorit pe liderul democrat din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, cu un videoclip generat de inteligenţă artificială, în care acesta purta mustaţă şi un sombrero mexican.

Vance atrage milioane de urmăritori pe platformă

Vance are 2,6 milioane de urmăritori pe TikTok, platformă pe care se descrie ca fiind creştin, soţ, tată şi, cel mai recent, vicepreşedinte al Statelor Unite. La rândul său, Vance urmăreşte doar trei conturi, toate legate de preşedinte sau de mişcarea Trump: @realdonaldtrump, @teamtrump şi @maga.

Ultima sa postare pe TikTok data din 4 noiembrie 2024, cu o zi înainte de alegerile prezidenţiale, în care i-a încurajat pe oameni să voteze pentru Trump.

„Acesta este un pachet de şase sub conducerea Kamalei Harris", a spus el, ţinând în mână şase doze de bere, apoi arătând spre rezervoarele de stocare Old Style din La Crosse, Wisconsin, proiectate să arate ca nişte replici gigantice ale acelor doze.

„Să redăm măreţia Americii", a scris cu acel prilej Vance, repetând sloganul MAGA al lui Trump şi criticându-i rivala democrată.

Trump revendică meritul pentru salvarea TikTok

Luni, Trump s-a adresat tinerilor în primul său videoclip postat pe TikTok de la revenirea la Casa Albă.

„Tuturor tinerilor de pe TikTok, eu am salvat TikTok, aşa că îmi sunteţi datori", a spus liderul republican în videoclipul în care apare aşezat la biroul său.

La 25 septembrie, Trump a semnat un ordin executiv care garantează funcţionarea „sigură" şi legală a platformei în SUA, după ce a ajuns la un acord cu compania-mamă chineză, ByteDance.

În 2024, Congresul a stabilit că, pentru a proteja securitatea naţională, TikTok trebuie închis în SUA dacă nu se înfiinţează o companie care să opereze aplicaţia în SUA, suficient de separată de compania-mamă chineză, în special în ceea ce priveşte accesul Beijingului la serverele care stochează datele utilizatorilor.

Potrivit Casei Albe, gigantul tehnologic american Oracle va fi responsabil pentru asigurarea securităţii algoritmului.

