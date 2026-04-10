„Așa cum a spus președintele, dacă iranienii sunt pregătiți să negocieze cu bună-credință, noi suntem absolut dispuși să le întindem mâna. Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor vedea că echipa noastră de negociere nu se va arăta foarte receptivă", a declarat Vance conform AFP, preluat de Agerpres.

„Vom încerca, așadar, să purtăm negocieri pozitive", a adăugat el.

Armistițiul dintre SUA și Iran a intrat vineri în a treia zi, dar este pus în pericol de atacurile israeliene care au ucis peste 300 de persoane în Liban miercuri. Divergențele rămân uriașe: Washingtonul vrea renunțarea la uraniul îmbogățit, la rachetele balistice, relaxarea sancțiunilor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, în timp ce Teheranul propune controlul strâmtorii cu taxă, încetarea operațiunilor militare în regiune și ridicarea sancțiunilor.