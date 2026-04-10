Gazdele îi așteaptă cu mâncăruri care să le încânte simțurile, în zilele ce urmează. Însă înainte de ospețe, cei plecați din capitală au avut de răbdat traficul de pe Valea Prahovei.

Dimineața părea liniștită pe DN 1, între Ploiești și stațiunile de pe Valea Prahovei. Însă, pe măsură ce tot mai mulți bucureșteni au plecat spre munte, traficul s-a aglomerat, iar pe șosea s-au format ambuteiaje. La prânz, ca să parcurgi cei 20 de kilometri dintre Nistorești și Sinaia îți lua o oră și jumătate.

Șoferiță: „Sute de minute s-au făcut pe traseul ăsta, nimeni nu ia nicio inițiativă. Avem 29 de km până la Bușteni și trebuie să facem într-o oră și 24, nu se poate așa ceva, uitați-vă ce este aici.”

Mai relaxați, unii tineri țintesc cu ochii către munte și cu gândul la zilele de petrecere ce urmează.

Pasager: „Mai un banc, mai o glumă, mai o sămânță, sperăm să prindem și noi Paștele la munte, nu în coloană”.

Ajunși la destinație, turiștii au dat de zăpadă.

Ștefania Filote, turistă: „A fost o surpriză plăcută și cred că o să ne distrăm.”

Flămânzi după orele de drum, oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare. În Poiana Brașov, primirea s-a făcut cu pască și ouă proaspăt vopsite. Ce e mai interesant, abia acum urmează, căci în bucătării nimeni nu stă o clipă! De pildă, cozonacul flambat în coniac prinde un alt gust.

Laura Mihalache, chef: „Venim cu coniac și îi dăm un pic de dulceață ... un quelque chose care trebuie să apară mai târziu”.

Într-un restaurant din Făgăraș, bucătarii respectă rețetele tradiționale. O găină de casă clocotește în supă, la foc domol. Alături, o pulpă de miel împănată cu rozmarin și usturoi e friptă pe îndelete. Între timp, în altă tigaie se călesc în unt zbârciogii - ciuperci crețe proaspăt culese din pădurea Făgărașului.

Cei care au optat pentru vacanța într-un sat de munte, simt că au călătorit în timp, către copilărie.

Turistă: „Și bunica mea avea o grădină cu narcise, cu clopoței galbeni și toate florile astea deosebite. Și le-am găsit aici în dimineața asta și mi s-a părut absolut extraordinar”.

În fosta școală a satului Cincșor de lângă Făgăraș, copiii au scotocit după povești în vreme ce părinții își savurau cafeaua. Aici timpul se scurge lent, iar musafirii au răgaz să viziteze biserica fortificată, să fotografieze casele și să stea de vorbă cu localnicii.