Melania Trump a respins speculaţiile din mediul online conform cărora Jeffrey Epstein, între timp decedat în închisoare, ar fi fost cel care a prezentat-o lui Donald Trump. Prima doamnă spune că l-a întâlnit pe Trump la o petrecere, cu doi ani înainte de a-l cunoaşte pe Epstein.

Melania Trump, prima doamnă a SUA: „Nu sunt victimă a lui Epstein. Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump. Mi-am cunoscut soțul din întâmplare la o petrecere în New York în 1998. Prima dată când l-am întâlnit pe Epstein a fost în anul 2000, la un eveniment la care Donald și cu mine am participat împreună. La acea vreme, nu îl cunoscusem niciodată pe Epstein și nu aveam cunoștință de activitățile sale infracționale.”

Prima Doamnă a cerut ca victimele rețelei Epstein să fie audiate în Congres, pentru a fi clarificată amploarea abuzurilor. Asta, în condițiile în care Departamentul de Justiție a declarat, în repetate rânduri, că nu intenționează să trimită în judecată și nici să facă publice numele persoanelor suspecte de abuzuri în scandalul Epstein.

Melania Trump, prima doamnă a SUA: „Îndemn Congresul să le ofere victimelor lui Epstein o audiere publică axată în mod specific pe supraviețuitoare. Acordați acestor victime posibilitatea de a depune mărturie sub jurământ în fața Congresului. (...) Abia atunci vom afla adevărul.”

Fosta șefă de cabinet a Melaniei Trump spune că Prima Doamnă probabil a vrut să iasă în întâmpinarea unor zvonuri sau, pur și simplu, s-a săturat să fie asociată cu Jeffrey Epstein.

Stephanie Grisham, fosta șefă de cabinet a Melaniei Trump: „Melania Trump cântărește tot ce face și cântărește îndelung, acționează strategic și știa prea bine că apariția sa în reședința Casei Albe, în spatele acelui pupitru, va face valuri cu adevărat.”

Ieșirea publică a Melaniei Trump i-a luat prin surprindere și pe congresmenii americani.

Congresmen Suhas Subramanyam, Virginia: „Mă întreb dacă negocierile cu Iranul merg prost și au avut nevoie să ne distragă din nou atenția. Mă întreb dacă președintele o sprijină în demersul ei de a-și promova cartea. Sincer, nu știu ce se întâmplă. Ceea ce știu este că, dacă vrea să-și reabiliteze numele, poate să se prezinte în fața unei comisii și să depună mărturie sub jurământ.”

De-a lungul anilor, Melania Trump a fost ținta unor zvonuri persistente în legătură cu rețeaua Epstein, de la participarea la petreceri compromițătoare până la acuzații de trafic sexual. Numele ei nu apare însă în niciun document legat de dosar.