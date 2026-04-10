După un voiaj care a stabilit recordul de distanță în spațiu, până dincolo de partea ascunsă a Lunii, capsula Orion, vehiculul misiunii Artemis 2, se întoarce, în viteză spre Pământ. La finalul voiajului de 10 zile, pe astronauți îi mai așteaptă, însă, o încercare potențial periculoasă.

Victor Glover, astronaut Artemis II: „ Să călătorești ca o minge de foc prin atmosfera (Pământului) chiar este o experiență intensă”.

Potrivit expertilor, capsula Orion va intra în atmosfera terestră cu o viteză de peste 30 de ori mai mare decât a sunetului - iar temperatura la exterior va atinge aproape 2.800 de grade Celsius. O jumătate de oră va dura cea mai riscantă parte a călătoriei de întoarcere.

Pentru echipaj miza este cu atât mai mare pentru că există o problemă cunoscută cu scutul termic al Capsulei, descoperită în timpul zborului test fără echipaj, la misiunea Artemis 1 din 2022. Scutul s-a consumat neregulat, mai mult decât estimau modelele inițiale.

NASA spune că a remediat această problemă, potențial periculoasă, modificând traiectoria de intrare în atmosferă.

Tom Foreman, CNN: „Ce au făcut, a fost să reconfigureze modul exact în care vor aduce capsula înapoi, gândindu-se că astfel ar putea evita problema sau cel puțin o pot reduce”.

Ahmit Kshathriya, oficial NASA: „Nu încape îndoială că va fi o stare de anxietate. Vom fi alături de familii. Vom fi cu ei. Vom fi cu toții împreună. Ne vom face, fiecare, treaba. E imposibil să spui că nu există urmă de temere, în subconștient. Dar, vă spun, temeri raționale nu există”.

Pe ultima parte a traiectoriei de revenire, astronauții fac verificările critice.

Jeff Radigan, director de zbor Artemis II: „Capacul compartimentului frontal trebuie îndepărtat, parașutele de frânare trebuie lansate, parașutele principale trebuie deschise, sistemele de reducere a șocului trebuie activate și trebuie să obținem unghiul corect la amerizare, apoi să atingem suprafața apei în mod corect”.

Echipele sunt deja în așteptare, pentru a-i recupera pe astronauți în largul coastei orașului californian San Diego. Se estimează că Orion va ameriza la noapte, în jurul orei 3, ora României.