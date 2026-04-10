Este confuzie, însă, dacă armistițiul dintre Statele Unite și Iran, care pare să fie respectat, deocamdată, acoperă și Libanul. Mediatorii pakistanzi și Teheranul afirmă că Da, în timp ce Statele Unite și Israelul susțin că nu. Iar Donald Trump critică Iranul pentru modul în care gestionează strâmtoarea Ormuz.

Invazia și bombardamentele înverșunate ale Israelului în Liban, în care au fost uciși peste 300 de oameni, miercuri, au pus sub presiune armistițiul și negocierile care ar urma să înceapă mâine la Islamabad.

Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz ca răspuns. Președintele Trump a acuzat Iranul că a încălcat fragilul acord de încetare a focului și a spus că „își face foarte prost treaba” pentru că nu permite tranzitul petrolierelor prin Strâmtoare.

Într-o altă postare pe rețeaua lui de comunicare Trump a avertizat Teheranul „să nu perceapă taxe petrolierelor” care trec prin această rută maritimă critică. Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să se oprească imediat, a scris liderul de la Casa Albă.

Ebrahim Azizi, oficial iranian: „Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la sistemul de control de dinainte de război. Am declarat clar asta. Prin lege, Strâmtoarea Ormuz va intra decisiv sub controlul complet, strict și calculat al forțelor noastre armate și al altor organisme de securitate”.

Marea Britanie vrea să se implice în criza din strâmtoarea Ormuz

Prim-ministrul britanic Keir Starmer și-a asumat un rol de conducere pentru mobilizarea țărilor care pot contribui la menținerea siguranței traficului prin strâmtoarea Ormuz. Starmer a discutat cu Trump după ce a vizitat Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar și Arabia Saudită.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Evident, discuția a avansat foarte rapid către încetarea focului - există percepția că armistițiul este fragil. Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie inclusă într-un acord permanent. Există percepția foarte puternică că nu pot exista taxe sau restricții asupra acestei căi navigabile. În cea mai mare parte a convorbirii telefonice am discutat despre planul practic care va fi necesar pentru a asigura navigația prin Strâmtoare”.

Teheranul consideră că Libanul a fost inclus în acordul de armistițiu, de două săptămâni.

Nic Robertson, CNN: „Totul este pregătit aici (n.r. la Islamabad). Pakistanul consideră că este o chestiune de onoare națională faptul că poate găzdui aceste discuții”.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Dacă iranienii sunt dispuși să negocieze cu bună-credință, suntem cu siguranță dispuși să le întindem mâna. Dacă încearcă să ne înșele, atunci vor constata că echipa de negociere nu este chiar atât de receptivă. Președintele ne-a dat câteva linii directoare, destul de clare, și vom vedea”.

Nic Robertson, CNN: „Dar rămâne, desigur, problema centrală privind Libanul: Iranul și prim-ministrul Pakistanului au spus aici că ei cred că acesta a fost un acord de bază, conform căruia armistițiul din Liban ar face parte dintr-un armistițiu mai amplu SUA–Israel–Iran. Teheranul transmite că „rămâne cu degetul pe trăgaci”, vrea ca problema Libanului și armistițiul de acolo să fie incluse în acest acord”.

Atât Statele Unite cât și Israel contestă includerea Libanului în acordul de armistițiu.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Nu există un armistițiu în Liban. Continuăm să atacăm Hezbollah în forță și nu ne vom opri până nu vom restabili securitatea în zonă”.

Totuși, Trump a spus că i-a cerut lui Netanyahu să „calmeze situația” în Liban. Iar premierul israelian a declarat că a fost de acord cu negocieri directe cu guvernul libanez, având ca scop dezarmarea Hezbollah, susținut de Iran. Dar Beirutul a transmis că nu este loc de astfel de discuții fără un armistițiu prealabil în Liban.