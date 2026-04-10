„Am demonstrat unor țări cum să lucreze cu interceptoare. Am distrus drone iraniene Shahed? Da, am făcut-o. Am făcut-o într-o singură țară? Nu, în mai multe. Iar, din punctul meu de vedere, acesta este un succes.”

Aceasta marchează prima confirmare publică a sprijinului aerian oferit de Kiev aliaților din Orientul Mijlociu, făcută chiar de președintele Ucrainei.

Forțele ucrainene, a spus Zelenski, au participat la operațiuni active în străinătate, folosind drone interceptoare produse în țară și testate în luptă.