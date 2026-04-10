Iranul urmărește, cel mai probabil, să folosească prețurile ridicate ale petrolului pentru a exercita presiune economică asupra Statelor Unite și pentru a obține concesii în cadrul negocierilor, spune sursa citată.

O sursă iraniană de rang înalt, rămasă anonimă, a declarat pentru presa de stat rusă, pe 9 aprilie, că Iranul nu va permite tranzitarea a mai mult de 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz în timpul armistițiului. Organizația Porturilor și Maritimă a Iranului a publicat pe 8 aprilie un grafic prin care instruiește navele să urmeze rute specifice de intrare și ieșire, în coordonare cu marina Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), pentru a traversa strâmtoarea. Aceste rute direcționează traficul maritim internațional în ape controlate de Iran. Graficul avertizează că navele riscă să lovească mine în afara acestor rute. Oficiali americani neidentificați au declarat anterior, pe 23 martie, pentru presa occidentală, că în strâmtoare există cel puțin o duzină de mine iraniene.

Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a transmis pe 9 aprilie un mesaj în care a afirmat că Iranul va duce „gestionarea” Strâmtorii Ormuz la „o nouă etapă”. Declarația este în linie cu alte poziții exprimate de oficiali iranieni în ultimele săptămâni, potrivit cărora Iranul intenționează să folosească această rută strategică drept pârghie chiar și după încheierea războiului.

Datele comerciale de monitorizare maritimă arată că, între 8 aprilie, ora 14:00 ET, și 9 aprilie, ora 14:00 ET, trei nave cargo și un petrolier au intrat în strâmtoare, în timp ce șase nave cargo și patru petroliere au ieșit.