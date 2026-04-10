Vicepreședintele american JD Vance urmează să aterizeze la Islamabad în cursul zilei, iar o delegație iraniană este așteptată și ea. Negocierile încep mâine, însă totul se desfășoară într-un climat de neîncredere.

În ultimele ore, armata israeliană a continuat să bombardeze sudul Libanului și a emis ordine de evacuare pentru mai multe cartiere din sudul Beirutului.

Benjamin Netanyahu: ”Nu există un armistițiu în Liban. Continuăm să atacăm Hezbollah în forță și nu ne vom opri până nu vom restabili securitatea în zonă. Marile noastre realizări, atât în ​​Iran, cât și împotriva axei răului, au adus o schimbare istorică pentru statutul Israelului în regiune”.

În replică, militanții Hezbollah au lansat mai multe rachete spre orașele din nordul Israelului. Sirenele au sunat chiar și în Tel Aviv.

Jeremy Diamond, Corespondent CNN: ”Este foarte clar că, deși armistițiul dintre Statele Unite și Iran, dintre Israel și Iran, prinde contur într-un mod fragil, frontul de nord din Israel, dintre Israel și Hezbollah, nu s-a liniștit câtuși de puțin”.

Oficialii israelieni susțin că vizează doar ținte militare și comandanți ai Hezbollah în Liban, însă civilii au cel mai mult de suferit.

Nada Bashir, CNN: ”Ceea ce am văzut cu ochii noștri aici, pe teren, la Beirut, ceea ce am văzut în sud, de exemplu în orașul Tyr, este impactul asupra civililor. Aceste atacuri au loc în zone populate. Cel mai recent, ieri, am văzut efectele asupra blocurilor de apartamente, zonelor rezidențiale, locurilor unde se aflau magazine și brutării care ar fi fost extrem de aglomerate în momentul în care au avut loc atacate”.

Potrivit presei americane, președintele Trump i-a cerut premierului israelian să înceapă negocieri directe cu Libanul și să reducă intensitatea bombardamentelor asupra Hezbollah. Iar Netanyahu a acceptat partea cu negocierile.

Pe de altă parte, rămâne în aer acordul de încetate a focului cu Iranul. Potrivit postului american ABC, președintele Donald Trump ar fi fost de acord să includă și Libanul în acord. S-a răzgândit după o discuție telefonică cu premierul israelian. Dar vicepreședintele american îi contrazice.

JD Vance, vicepreședintele SUA: ”Cred că e vorba de o neînțelegere. Iranienii au crezut că acordul include și Libanul, iar noi nu considerăm asta. N-am făcut niciodată această promisiune. Am spus că armistițiul se concentrează pe operațiunile din Iran”.

Situația din Liban a adus critici din partea liderilor europeni. Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat ieri că bombardamentele israeliene în Liban nu intră în categoria "auto-apărare". Și Franța, și Germania au condamnat atacurile.

Friedrich Merz, cancelar german: ”Suntem deosebit de îngrijorați de situația din sudul Libanului. Severitatea cu care Israelul poartă un război acolo ar putea duce la eșecul întregului proces de pace, ceea ce nu ar trebui să se întâmple”.

Pe de altă parte, în Statele Unite se întețesc criticile la adresa lui Trump.

În schimb, situația cu privire la Strâmtoarea Ormuz rămâne în continuare incertă.

Saeed Khatibzadeh, ministrul de externe Iranian: ”Pot să vă spun sigur că Strâmtoarea Ormuz este deschisă. Desigur, există anumite restricții tehnice din cauza faptului că este o zonă de război și a mai multor aranjamente pe care Iranul le-a făcut în timpul războiului, în timpul acestei agresiuni împotriva Iranului”.

Președintele Trump nu e mulțumit de situație.

Donald Trump, președintele SUA: ”Există relatări că Iranul percepe taxe pentru petrolierele care trec prin Strâmtoarea Ormuz. Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să se oprească imediat, a scris Trump pe TruthSocial„.

E clar, însă, că strâmtoarea nu este nici pe departe deschisă la capacitate maximă, iar Iranul a insistat în ultimele zile că e nevoie de o încetare a focului între Israel și Hezbollah pentru ca navele să poată circula iarăși liber.