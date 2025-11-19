JD Vance, condamnat pentru amenințarea lui JD Vance și Donald Trump: „vor pleca într-un sac pentru cadavre”

În mod ironic, JD Vance a fost condamnat pentru că l-a amenințat pe vicepreședintele JD Vance. Coincidența de nume nu i-a încurcat însă pe magistrații care au decis să stea doi ani la închisoare.

Un bărbat american în vârstă de 67 de ani, pe nume James Donald Vance Jr., a fost condamnat de un tribunal din Michigan la doi ani de închisoare pentru amenințări cu moartea postate pe rețeaua socială Bluesky.

Persoanele vizate de inculpat erau președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și unul dintre copiii președintelui SUA, transmite news.ro.

Acest caz a devenit ironic deoarece condamnatul poartă același prenume și nume ca vicepreședintele amenințat. Între martie și aprilie 2025, acesta a publicat sub pseudonimul „Diaperjdv” mesaje violente, cum ar fi: „Dacă Trump, Vance sau Musk vor veni vreodată în orașul meu, vor pleca într-un sac pentru cadavre”. El a adăugat că nu îi pasă dacă va fi „împușcat de un lunetist al serviciilor secrete sau dacă își va petrece restul vieții în închisoare”, menționând totodată că mai are „doar zece ani de trăit”.

Într-o altă postare, din 7 martie, a amenințat că îl va ucide pe Donald Trump Jr. înainte ca acesta să primească protecție din partea serviciilor secrete.

Judecătorul federal Paul L. Maloney a calificat aceste amenințări drept „o conduită gravă” care necesită pedeapsă cu închisoarea pentru a descuraja astfel de comportamente. La rândul său, James Donald Vance Jr. a pledat vinovat pentru două capete de acuzare: amenințări cu moartea sau vătămarea corporală a președintelui și vicepreședintelui și mesaje de amenințare, fiecare pedepsită cu până la cinci ani de închisoare și amendă de 250.000 de dolari.

Procurorul federal Timothy VerHey a subliniat că „apariția internetului ne oferă posibilitatea unui schimb sănătos de idei, dar unii folosesc acest instrument pentru a amenința și intimida” și a explicat că „atunci când Vance a spus că intenționează să îi ucidă pe președinte și vicepreședinte doar pentru că nu este de acord cu ei, a depășit limita și trebuie pedepsit”.

