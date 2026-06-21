Washingtonul și Teheranul au convenit un armistițiu de 60 de zile pe durata tratativelor, dar Gardienii Revoluției - armata ideologică de elită a Republicii Islamice - au declarat sâmbătă că Strâmtoarea Ormuz este închisă. Militarii americani susțin însă că navele comerciale continuă să navigheze pe ruta maritimă care asigura, înainte de conflict, o cincime din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale.

Dispute privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Situația strâmtorii poate complica dialogul în care ambele părți urmăresc dezvoltarea acordului interimar de pace mediat de Pakistan și semnat miercuri de președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian, după aproape patru luni de război.

Gardienii Revoluției au avertizat navele care încearcă să circule prin strâmtoare că se expun la riscuri și au pus decizia de a închide din nou traficul maritim pe seama faptului că Israelul a comis noi "crime" în Liban, prin care au încălcat angajamentele SUA față de Iran.

SUA susțin că traficul comercial continuă

Comandamentul Central al SUA, răspunzător de Orientul Mijlociu, a comunicat însă că 55 de nave comerciale au trecut sâmbătă prin Strâmtoarea Ormuz, având la bord peste 17 milioane de barili de petrol destinat piețelor internaționale. Forțele americane au dat asigurări că vor garanta continuarea traficului comercial.