Preşedintele Donald Trump a anunţat că s-a ajuns la o înţelegere cu Iranul şi că SUA vor înceta blocada navală asupra ţării, marcând cea mai importantă evoluţie de până acum în cadrul negocierilor care au durat luni de zile, informează CNN.

„Înţelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor!”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

Detaliile acordului nu au fost făcute publice imediat. Pakistanul anunţase acest progres cu câteva momente mai devreme.

Preşedintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale a SUA. "Autorizez pe deplin redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără taxe de trecere şi, în paralel, ridicarea imediată a blocadei navale americane. Nave din întreaga lume, porniţi motoarele. Să curgă petrolul în valuri!", a adăugat Donald Trump, a îndemnat el, în ziua în care împlineşte 80 de ani.

„Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricţii a Strâmtorii Ormuz şi, simultan, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite”, a scris Trump.

Anunţul lui Trump a venit după ce acesta şi-a exprimat în repetate rânduri, pe parcursul zilei, încrederea că un acord va fi perfectat duminică.

Ulterior a venit confirmarea şi din partea Iranului, prin vocea viceministrului de externe. Kazem Gharibabadi a declarat în noaptea de duminică spre luni, la televiziunea iraniană de stat, că înţelegerea la care s-a ajuns cu Statele Unite „pune capăt imediat războiului” şi a proclamat că Iranul a obţinut „mari victorii” în acest război.

Semnarea oficială, vineri, în Elveția

Statele Unite şi Iranul vor organiza vineri, în Elveţia, o ceremonie oficială de semnare, a declarat luni dimineaţă pe reţelele sociale premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat duminică pentru Fox News că intenţionează să participe la semnarea acordului încheiat cu Iranul, care va avea loc peste câteva zile în Elveţia, şi a adăugat că prezenţa lui Donald Trump este, de asemenea, „posibilă“.

„Intenţionez să fiu prezent, dar este posibil ca preşedintele însuşi să fie prezent”, a declarat el pentru postul de televiziune.

Trump se află în Europa, cel puţin până miercuri, fiind invitat la summitul G7 din Franţa.

Termenii exacţi ai acordului nu au fost anunţaţi imediat. Sharif a spus că pactul prevede „încetarea imediată şi permanentă a operaţiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Mai multe surse au declarat anterior pentru Reuters că proiectul de acord va redeschide Strâmtoarea Ormuz, va pune capăt blocadei americane asupra porturilor iraniene şi va prelungi armistiţiul, lăsând însă problema programului nuclear al Iranului să fie abordată în cadrul unei perioade de 60 de zile de discuţii suplimentare.

Când se deschide Ormuz

În postarea sa de pe reţelele sociale, Trump a spus că strâmtoarea va fi deschisă „fără taxă” şi că blocada navală americană se va încheia, de asemenea.

Într-o postare ulterioară, şeful Casei Albe precizează că Strâmtoarea Ormuz se va deschide după ce va fi semnat memorandumul şi după ce va fi efectuată deminarea. „Odată cu deschiderea strâmtorii, în urma semnării acordului de vineri, pentru a fi dezamorsate minele, petrolul va curge din nou în ambele direcţii, spre beneficiul regiunii şi al întregii lumi!”, a scris Donald Trump, fără a rata ocazia de a-şi face şi un laudatio: „Acest acord extraordinar va aduce pace şi securitate întregii regiuni. Mulţi preşedinţi au încercat să încheie pacea cu Iranul, dar toţi au eşuat înaintea mea. Liderii din regiune au găsit, pentru prima dată, un preşedinte care îi poate ajuta să obţină o pace adevărată”.

Un acord cu emoții

Părţile au ajuns la un acord în ciuda unui atac israelian asupra Libanului, duminică, ceea ce a atras critici atât din partea Iranului, cât şi a preşedintelui american Donald Trump.

Duminică dimineaţă, negociatorul iranian Mohammad Bagher Ghalibaf a declarat într-o postare pe X că ultimul atac al Israelului asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, despre care Israelul a afirmat că a vizat militanţii Hezbollah susţinuţi de Iran, a demonstrat că Statele Unite nu au „voinţa şi capacitatea de a-şi îndeplini angajamentele”.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat că Teheranul consideră Statele Unite responsabile pentru atac. Iranul a avertizat că va da un „răspuns puternic”, iar comandamentul militar al ţării a declarat că „degetul (este) pe trăgaci”, gata să tragă în „inima inamicului”.