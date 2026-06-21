Întrevederea are loc într-un context tensionat. Luptele au fost reluate în Liban, între militanții Hezbollah și armata israeliană.

Iranul a acuzat Statele Unite că nu pun suficientă presiune pe guvernul Netanyahu pentru a opri atacurile, în timp ce Ierusalimul insistă că doar s-a apărat.

Pe acest fond tensionat, Teheranul a anunțat că blochează din nou traficul naval.

Iranul anunță din nou închiderea Strâmtorii Ormuz

Iranul a anunțat la televiziunea națională că închide din nou Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul Central al armatei americane a transmis că Teheranul nu controlează calea navigabilă. Și că vasele continuă să treacă. Monitorizări independente au arătat însă că unele tancuri petroliere au făcut cale întoarsă.

Administrația Trump considera rezolvată chestiunea redeschiderii strâmtorii.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „Ieri (vineri) am reușit să transportăm 16 milioane de barili de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Este un record, chiar și comparativ cu perioada de dinaintea începerii conflictului. Așadar, navele se mișcă.”

Vicepreședintele american a anunțat că va călători în Elveția, unde se află deja ginerele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: „Așteptăm cu interes să începem discuțiile tehnice cu iranienii, pakistanezii și qatarezii. Din câte înțelegem, delegația iraniană tocmai a sosit. Vor urma câteva zile de negocieri. Vrem să dăm startul acestor discuții într-un mod corect.”

Teheranul acuză încălcarea memorandumului

Teheranul a transmis că în Elveția au ajuns ministrul de externe și liderul parlamentului. Însă nu va fi deschis un nou capitol de negocieri, ci se va discuta despre încălcările prevederilor din memorandum.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului: „Această deplasare are ca scop să ceară celeilalte părți să își respecte obligațiile. Prima clauză a memorandumului reprezintă cea mai importantă parte a angajamentelor reciproce. Aceasta prevede încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Am constatat că Statele Unite nu și-au îndeplinit angajamentele, iar acest lucru constituie o încălcare clară a memorandumului de încetare a focului.”

Leila Gharagozlou, corespondent CNN: „Iranienii vor aștepta să vadă ce face Israelul înainte de a continua discuțiile cu Statele Unite. Există, de asemenea, preocupări legate de capacitatea Statelor Unite de a ține sub control acțiunile Israelului în Liban.”

Memorandumul în 14 puncte, semnat zilele trecute de Donald Trump și de președintele iranian, a deschis o fereastră de 60 de zile pentru a rezolva disputele privind programul nuclear și stocurile de rachete balistice ale Iranului.