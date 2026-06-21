Filmul "Lionel", regizat de Carlos Saiz, a impresionat juriul prin felul sensibil în care vorbește despre maturizare, vulnerabilitate și legăturile de familie. I-a fost acordat Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, cea mai importantă distincție a competiției oficiale.

Pelicula spune povestea unui tânăr aflat la răscruce de drumuri, care primește o șansă neașteptată de a-și schimba destinul.

Premiul Special al ediției aniversare a fost acordat regizorului român Corneliu Porumboiu. Iar cel de Excelență - actriței Anda Onesa, originară din România și stabilită în Germania.

Anda Onesa: ”Este primul trofeu pe care îl iau în România și cred că mă face să mă simt în sfârșit acasă din nou”.

Distincția pentru cea mai bună regie a fost adjudecată de Konstantina Kotzamani pentru filmul "Titanic Ocean". Iar premiul pentru cea mai bună interpretare a fost câștigat de distribuția filmului "Truly Naked".

Producția "Tatăl Nostru", în regia lui Goran Stanković, a luat premiul Special al Juriului.

”Nu știu dacă cifra asta 25 e magică, dar am fost absolut uimit”

În juriu au fost nume importante din lumea cinematografiei, inclusiv actorul Aidan Gillen, cunoscut pentru rolul din ”Game of Thrones”.

Ajuns la ediția cu numărul 25, TIFF a adus anul acesta la Cluj sute de proiecții, invitați din întreaga lume și săli pline.

Tudor Giurgiu, președintele Festivalului Internațional de Film Transilvania: ”Anul ăsta a fost copleșitor pentru că nu-mi imaginam să fie atât de mulți oameni la proiecții, proiecții sold out, nu știu dacă cifra asta 25 e magică, dar am fost absolut uimit, au venit oameni din țară, din străinătate care au redescoperit Clujul și festivalul”.

Andreea Esca: ”Mi-a plăcut foarte mult, a fost a doua oară când am venit și la început, pentru că de obicei vin doar în zilele de final de TIFF. Am văzut filme bune, am fost la petreceri reușite. Mi-a plăcut foarte mult filmul Mariei Popistaşu, „Y”.