În noaptea alegerilor, după ce devenise clar că candidaţii săi câştigau alegerile pentru preşedinţia Bosniei şi Herţegovinei şi pentru preşedinţia Republicii Srpska (entitate cu majoritate sârbă), Dodik le-a mulţumit public lui Trump şi preşedintelui rus Vladimir Putin, care îl susţinuse cu trei zile înaintea scrutinului.

Potrivit The New York Times, mulţumirile ar putea fi legate de asistenţa acordată Alianţei Social-Democraţilor Independenţi (SNSD) a lui Dodik de către James Blair şi Chris LaCivita. Patru persoane neidentificate, familiarizate cu subiectul, au declarat publicaţiei americane că cei doi au consiliat formaţiunea cu privire la strategia de campanie şi cum să-şi asigure victoria.

"James Blair şi Chris LaCivita, care conduc operaţiunea de campania a preşedintelui în Congres, au călătorit în Republica Srpska pentru a oferi consultanţă electorală", scrie ziarul într-un articol intitulat "În plină criză a alegerilor de la jumătatea mandatului, consilierii lui Trump şi-au făcut timp să ajute un guvern aliniat Rusiei".

"Acest angajament este cel mai recent exemplu al modului în care consilieri ai lui Trump profită de pe urma unor politicieni de extremă dreaptă din străinătate, care au încercat să intre în graţiile preşedintelui SUA în timp ce sfidau comunitatea internaţională", scrie NYT.

"Blair şi LaCivita au fost plătiţi fiecare cu sute de mii de dolari printr-un birou de avocatură cu sediul la Washington, angajat de guvernul Republicii Srpska pentru a oferi consultanţă în probleme de vot, au declarat două persoane care cunosc detaliile afacerii. Ei au spus că activitatea lor era pentru guvern şi nu pentru partidul naţionalist care exercită controlul asupra acestuia, deşi în esenţă sunt unul şi acelaşi lucru", potrivit publicaţiei americane.

Această implicare intervine după ani de eforturi depuse de Dodik şi aliaţii săi pentru a stabili legături cu administraţia Trump prin firme de lobby din SUA. Cel mai mare succes al lor a fost, se pare, ridicarea sancţiunilor SUA împotriva conducerii politice a Republika Srpska în octombrie 2025.

"Sub controlul acestui partid, Republica Srpska s-a aliniat cu preşedintele Vladimir V. Putin al Rusiei, cheltuind în acelaşi timp sume considerabile pentru a-i curta pe Trump şi susţinătorii săi", se spune în articol.

În cursul acestui an, Donald Trump Jr., fiul preşedintelui american, a vizitat Banja Luka.

În septembrie, Zeljka Cvijanovic, membră a preşedinţiei BiH care tocmai şi-a asigurat un alt mandat de patru ani, s-a întâlnit la Casa Albă cu Susie Wiles, o consilieră influentă a lui Trump şi şefa de cabinet a preşedintelui american.

Potrivit publicaţiei The New York Times, întâlnirea a fost aranjată de Alex Garcia, un lobby-ist care lucrase anterior la campania prezidenţială a lui Trump. Firma sa reprezintă interesele Republicii Srpska în SUA, contra unui onorariu lunar de 35.000 de dolari.

Blair şi LaCivita nu fac parte din acea reţea de lobby, dar, potrivit unor surse, ei ar fi primit fiecare sute de mii de dolari pentru serviciile lor de consultanţă, conform media citate.