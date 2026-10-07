Amenzile au fost aplicate după ce, în urma mai multor controale, s-a constatat că societatea comercială nu deține autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor, nu a eliminat corespunzător resturile pe care trebuia să le gestioneze și, mai mult, pentru a scăpa de ele, a îngropat o parte din gunoaie pe un teren, potrivit News.ro.

„Aproximativ 800 de metri cubi de deșeuri provenite din construcții și demolări au fost descoperite de comisarii Gărzii Naționale de Mediu pe un teren de 2.000 de metri pătrați din Splaiul Unirii, sectorul 3. După mai multe controale și sancțiuni succesive, comisarii au constatat că deșeurile nu doar că nu fuseseră eliminate, ci o parte dintre ele erau mutate pe un teren alăturat și îngropate. Verificările au început după ce comisarii GNM – Comisariatul Municipiului București au identificat pe amplasamentul din Splaiul Unirii (...) cantități mari de moloz, cărămizi și BCA, polistiren, ambalaje de carton, saci din rafie, folie și tuburi din plastic, precum și alte resturi rezultate din activități de construcție și demolare. Deșeurile fuseseră aduse și depozitate de o societate care desfășura activități de transport al deșeurilor nepericuloase. Firma nu avea însă autorizația de mediu necesară pentru colectarea și stocarea lor în acel loc”, transmit, miercuri, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu.

Firma a primit mai multe amenzi succesive

În primă fază, firma care se ocupă de gestionarea deșeurilor provenite din construcții a primit o amendă de 60.000 de lei, iar comisarii au stabilit obligația de a intra în legalitate și de a ridica deșeurile și de a le preda unor operatori autorizați.

A urmat un alt control, realizat în perioada 16-22 iulie, iar verificările făcute de comisarii de mediu au arătat că situația era practic neschimbată; firma nu obținuse autorizația și nici nu eliminase deșeurile depozitate ilegal. Pentru nerespectarea măsurilor impuse anterior, la acel moment a fost dată o nouă amendă, de 100.000 de lei, fiind dispus un nou termen pentru evacuarea deșeurilor prin firme autorizate.

Nici această măsură nu a fost respectată.

„La verificarea din 22 septembrie 2026, comisarii de mediu au găsit în continuare cantități foarte mari de deșeuri pe amplasament. Mai mult, au constatat că un încărcător frontal lua deșeurile și le transporta pe terenul alăturat, unde acestea erau descărcate într-o groapă de aproximativ 15 metri pătrați. Pentru nerespectarea repetată a măsurilor dispuse, societatea a fost sancționată din nou, de această dată cu 75.000 de lei”, precizează sursa citată.

Garda de Mediu depune și sesizare penală

Pe lângă sancțiunile contravenționale, comisarii de mediu anunță că depun și sesizare penală în cazul firmei, precizând că faptele constatate pot constitui infracțiuni pentru care legea prevede pedepse cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

„Constatarea că deșeurile erau păstrate în afara unui spațiu autorizat și că o parte dintre acestea erau îngropate a dus însă cazul dincolo de zona contravențiilor. Garda Națională de Mediu a întocmit o sesizare penală, întrucât legislația interzice atât depozitarea și păstrarea deșeurilor în locuri neautorizate, cât și îngroparea acestora”, menționează Garda Națională de Mediu.