Incidentul a avut loc în timp ce era transportată la Secţia 14 Poliţie, după ce a refuzat să îşi prezinte identitatea forţelor de ordine care asigurau ordinea la un protest în faţa Arestului Central, unde se află încarcerat Călin Georgescu, relatează Agerpres.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, miercuri, în jurul orei 22:10, în timp ce participanţii la protest părăseau zona Arestului Central, o femeie a provocat tulburarea ordinii şi liniştii publice prin strigăte şi manifestări vocale repetate.

"La solicitarea forţelor de ordine, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identităţii, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secţiei 14 Poliţie, cu autospeciala jandarmeriei. Pe timpul deplasării, persoana a devenit recalcitrantă, agresând fizic un jandarm, pe care l-a muşcat de mână şi l-a lovit în zona feţei, provocându-i leziuni", arată sursa citată.

La sediul Secţiei 14 Poliţie, persoana a fost identificată, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj şi a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru încălcarea normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

"Pe durata desfăşurării procedurilor la sediul Secţiei 14 Poliţie, în exteriorul instituţiei s-au aflat aproximativ 25 de persoane, susţinători ai persoanei în cauză. În jurul orei 00:40, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, la faţa locului a fost solicitat un echipaj de poliţie şi unul medical. Ulterior, în jurul orei 02:00, persoana în cauză a solicitat asistenţă medicală, acuzând dureri la nivelul unui genunchi, fiind transportată la Spitalul Universitar pentru investigaţii şi îngrijiri medicale, sub escorta unui echipaj de poliţie", precizează Jandarmeria Capitalei.

Jandarmul agresat s-a deplasat la Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici", în vederea efectuării examinării medico-legale.

Cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care, împreună cu poliţiştii, a dispus efectuarea activităţilor specifice în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a administrării probatoriului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.