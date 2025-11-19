Italia a cerut o anchetă după ce sosuri „italienești” false au fost vândute în Parlamentul European: „Inacceptabil!”

Ministrul Agriculturii din Italia, Francesco Lollobrigida, a solicitat o anchetă imediată după ce a găsit borcane cu sosuri de paste „cu denumiri italiene” pe rafturile supermarketului Parlamentului European.

Lollobrigida, membru al partidului Fratelli d'Italia al Giorgiei Meloni, a fost deosebit de supărat de un sos carbonara făcut cu „pancetta italiana” – un ingredient care nu este folosit în carbonara tradițională, care se face cu guanciale – și un sos de roșii care conținea „oignons de Calabria” (ceapă din Calabria), scrie The Guardian.

„Ignorând pancetta din carbonara… toate aceste produse reprezintă cel mai rău exemplu de 'Italian sounding'”, a scris el pe Facebook despre descoperirea sa. „Este inacceptabil să le vezi pe rafturile supermarketului Parlamentului European. Am cerut o anchetă imediată.”

Produse care par a fi italienești, dar nu sunt

Italia luptă de mult timp împotriva pieței uriașe globale de produse „italian-sounding” – adică produse alimentare care dau impresia că sunt făcute în Italia, dar nu sunt.

Sosurile la marcă proprie la care s-a referit Lollobrigida sunt vândute de rețeaua belgiană de supermarketuri Delhaize, prezentă și în România sub marca Mega Image, și au un steag italian pe ambalaj.

Conform reglementărilor UE, un produs alimentar ar putea fi considerat a înșela consumatorii dacă etichetarea sa distorsionează țara sa de origine reală.

Potrivit unor surse de la Bruxelles, sosurile nu susțineau că sunt făcute în Italia și includeau ingrediente italiene.

Acest incident apare în contextul în care Italia așteaptă cu nerăbdare rezultatul cererii sale pentru ca bucătăria italiană să fie inclusă pe lista patrimoniului cultural imaterial al UNESCO. O decizie este așteptată la începutul lunii decembrie.

Cea mai mare asociație agricolă din Italia, Coldiretti, a declarat că „scandalul produselor false italiene” costă țara 120 de miliarde de euro (106 miliarde de lire sterline) pe an. „Paradoxal, cei mai mari falsificatori ai excelenței italiene sunt țările industrializate”, a spus Coldiretti. „Din cauza fenomenului de 'Italian sounding', mai mult de două din trei produse agrifood italiene la nivel mondial sunt false, fără nicio legătură de producție sau angajare cu țara noastră.” Asociația a afirmat că cel mai mare infractor este Statele Unite.

Asociația se luptă și împotriva utilizării termenilor mafioti pentru a vinde diverse produse alimentare și băuturi în întreaga lume, de la whisky Cosa Nostra la sosuri picante Chilli Mafia.

