Rețea de proxeneți destructurată în Iași. Zeci de tinere exploatate în Italia, suspecții făceau milioane de euro

19-11-2025 | 19:13
O investigație comună a procurorilor din România și Italia a dus la reținerea a 19 suspecți din Iași acuzați că au exploatat sexual, zeci de tinere românce, atât în Peninsulă, cât și în alte state europene.

Elena Bejinaru,  Mariana Apostoaie

Gruparea formată din peste 30 de persoane ar fi acumulat milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, victimele erau racolate prin seducție, manipulare și promisiuni de prosperitate ca apoi să fie controlate violent și forțate să se vândă.

O serie de 25 de percheziții coordonate de DIICOT și de Direcția Antimafia din Roma a vizat rețeaua de trafic de persoane, activă în România și în Italia. Cartierul general al grupării era în cartierul Păcuret - Iași.

19 de suspecți - din patru familii - au fost ridicați din locuințe, audiați și duși în fața unui judecător, ca să fie arestați.

Peste 30 de tinere au fost prinse în pânza de păianjen țesută de gruparea criminală.

Potrivit procurorilor, toate au fost atrase cu promisiunea unei vieți bune, dar au sfârșit exploatate pe stradă, în Italia.

Corespondenți ȘtirileProTV: „Suspecţii le-au indus victimelor o stare de dependență emoțională profundă - spun achetatorii. Tinerele au fost convinse să contribuie la o așa-zisă bunăstare comună și să accepte prostituția ca pe un sacrificiu necesar.”

Potrivit DIICOT, rețeaua funcționa după un sistem piramidal, cu trei niveluri distincte.

Nivelul superior era format din membrii cu autoritate, cei mai în vârstă, care luau deciziile strategice, coordonau acțiunile de trafic de persoane și administrau banii proveniți din exploatarea sexuală a victimelor. Ei stabileau și transportul tinerelor racolate din România.

La nivelul doi erau rudele apropiate liderilor - excutanții. Ei racolau victimele, afișau un nivel de viață ostentativ și manipulau tinerele să creadă că sunt implicate într-o relație afectivă.

Al treilea nivel era format din așa-zișii intermediari, responsabili de supravegherea zonelor unde victimele erau obligate să se prostitueze. Ei colectau banii, din care tinerelor le rămâneau doar sume modeste pentru supraviețuire.

Structură este tipică rețelelor românești de prostiuție care acționează în Italia.

Alfredo Fabrocini, Comisar Șef operațiuni speciale Italia: „Sunt organizații mai complexe, care sunt structurate pe verticală, cu legături externe, au elemente similare cu organizațiile criminale din Italia, faimoasa Mafia.”

Potrivit anchetatorilor, gruparea care a fost destructurată a adunat aproape 1,7 milioane de euro din exploatarea brutală a victimelor. Perchezițiile au scos la iveală 8 autoturisme de lux și sume mari în mai multe valute: euro, dolari, lire sterline și coroane norvegiene.

Procurorii au descoperit și trei pistoale cu peste o sută de cartușe - o dovadă clară a modului brutal în care opera rețeaua.

Jurnaliștii "România, te iubesc!" au documentat, încă de acum șase ani, calvarul prin care trec româncele căzute în mâinile traficanților în Italia.

Victimă: „Pentru mine a fost ca un monstru care mi-a răpit copilăria. Odată ce ajungi aici nu îţi cere dacă vrei să faci sau nu, sare direct la pumni, bătaie, ca să te facă, de frică, să o faci!.”

Din cele peste 30 de victime ale rețelei, unele se aflau sub controlul traficanților în momentul descinderilor. Tinerele au fost preluate de autorități și urmează să primească protecție.

