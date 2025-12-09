UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon Musk, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI

09-12-2025 | 18:58
Donald Trump și Elon Musk
IMAGO

Comisia Europeană anunță o investigație care vizează Google, asta la doar câteva zile după ce a anunțat că platforma X trebuie să plătească o amendă. Decizia are potențialul de a pune și mai mult gaz pe foc în relația UE-SUA.

Adrian Popovici

Comisia Europeană a iniţiat o investigaţie antitrust oficială pentru a evalua dacă Google a încălcat normele UE în materie de concurenţă prin utilizarea conţinutului editorilor web, precum şi a conţinutului încărcat pe platforma online de partajare a materialelor video YouTube, în scopuri legate de inteligenţa artificială („AI”).

Anunțul vine la doar câteva ore după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat luni amenda aplicată de Comisia Europeană gigantului social media X drept „urâtă”, avertizând că „Europa trebuie să aibă grijă”.

„Elon Musk nu m-a sunat să-mi ceară ajutorul în această privință”, a declarat președintele american reporterilor în cadrul unei mese rotunde la Casa Albă. „Este o situație dificilă. Nu cred că este corect, nu. Nu văd cum pot face asta. Voi vorbi despre asta mai târziu, voi primi un raport complet în acest sens”, a promis el, potrivit agenției de presă Baha.

„Vrem să păstrăm Europa Europa”, a declarat Trump, menționând că continentul se îndreaptă în „direcții greșite” și că „este foarte rău pentru oameni”.

Comisia Europeană (CE) a denunţat luni ”declaraţii complet nebune” ale lui Elon Musk, în urma unor atacuri ale patronului XAI, firma-mamă a X, care cere ca Uniunea Europeană (UE) să fie ”abolită”, în urma amendării X cu 120 de milioane de euro din cauza încălcării regulamentului serviciilor digitale, relatează AFP.

Amenda a fost aplicată ca o pedeapsă, după din cauza mai multor încălcări ale X ale obligaţiilor de transparenţă prevăzute de DSA.

Ea vizează folosirea înşelătoare a ”bifelor” albastre, menite să semnaleze sursele informaţiei. Această sancţiune a fost atacată de către echipa preşedintelui american Donald Ttrump şi de către Elon Musk însuşi, care a publicat şi partajat în weekend, pe X, numeroase mesaje anti-UE.

Comisia Europeană lansează o anchetă la adresa Google

Investigaţia va examina în special dacă Google denaturează concurenţa prin impunerea unor clauze şi condiţii abuzive editorilor şi creatorilor de conţinut sau prin faptul că îşi acordă un acces privilegiat la un astfel de conţinut, dezavantajând astfel dezvoltatorii de modele de IA concurente.

Dacă sunt dovedite, practicile care fac obiectul investigaţiei ar putea încălca normele UE în materie de concurenţă care interzic abuzul de poziţie dominantă din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE”)] şi din Acordul privind Spaţiul Economic European („SEE”).

Comisia îşi va desfăşura acum investigaţia în mod prioritar. Deschiderea unei proceduri oficiale de investigare nu echivalează cu o judecată prematură privind rezultatul acesteia.

Vicepreşedinta executivă pentru o tranziţie curată, justă şi competitivă, Teresa Ribera, a declarat: „O societate liberă şi democratică depinde de diversitatea mass-mediei, de accesul liber la informaţii şi de un peisaj creativ dinamic.

Aceste valori sunt esenţiale pentru noi, ca europeni. IA generează inovări remarcabile şi numeroase beneficii pentru cetăţenii şi întreprinderile din întreaga Europă, dar acest progres nu poate fi în detrimentul principiilor care stau la baza societăţilor noastre. Acesta este motivul pentru care investigăm dacă este posibil ca Google să fi impus clauze şi condiţii abuzive editorilor şi creatorilor de conţinut, dezavantajând în acelaşi timp dezvoltatorii de modele de IA concurente şi încălcând normele UE în materie de concurenţă”.

Dată publicare: 09-12-2025 18:19

