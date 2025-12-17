Radu Miruţă, după ofertele de donaţii pentru amenda AMEPIP: „Nu-mi donaţi mie, ajutaţi-i pe cei care au cu adevărat nevoie”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după „zecile” de mesaje de încurajare şi de susţinere, dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei primită de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), spunând că se „înclină în faţa generozităţii” oamenilor, dar că îi roagă „să se uite în jur” şi, dacă vor să facă un bine, să-i ajute pe cei care „au cu adevărat nevoie”. „Vă rog ceva: nu-mi donaţi mie. Slavă Domnului, am muncit din greu înainte de a intra în politică şi am o situaţie financiară bunǎ. Poate şi asta deranjează pe unii, că n-am venit în politică pe combinaţii şi că nu răspund la comenzi”, a afirmat Miruţă.

„Oameni buni, vă mulţumesc din suflet pentru susţinere!. Am primit zeci de mesaje de încurajare, dar şi oferte de a-mi dona bani pentru a plăti amenda primită de la AMEPIP. Mă înclin în faţa generozităţii voastre! Dar vă rog ceva: nu-mi donaţi mie. Slavă Domnului, am muncit din greu înainte de a intra în politică şi am o situaţie financiară bunǎ. Poate şi asta deranjează pe unii, că n-am venit în politică pe combinaţii şi că nu răspund la comenzi”, afirmă ministrul Economiei, Radu Miruţă, care este şi ministrul interimar al Apărării Naţionale.

Miruţă îi îndeamnă pe oameni ca, dacă vor să facă un bine, să se uite în jur şi să-i ajute pe cei care „au cu adevărat nevoie”.

„Mai ales, nu toleraţi neregulile politicienilor in jurul dumneavoastră. Nu doar de Crăciun, ci ori de câte ori puteţi. Sunt oameni în suferinţă, copii fără resurse, dar şi cauze drepte care au nevoie de sprijinul nostru, de resurse financiare pentru a face şi mai mult bine în comunitate.Binele devine puternic când îl facem împreună. Vă mulţumesc şi vă încurajez să fiţi, mereu, de partea corectă. Eu vǎ asigur cǎ oriunde voi fi pe lumea asta, voi continua cu toată puterea sǎ fac ceea ce este drept, ce este corect”, mai spune ministrul Radu Miruţă.

În urmă cu câteva ore, Miruţă dezvăluia că AMEPIP l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat” - Avioane Craiova, care are conducere interimară din 2016 „dispusă din pix”.

Ministrul mai spunea că va contesta amenda de 15.000 de lei.

„Dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, preciza Miruţă.

