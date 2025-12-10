Un bărbat a fost amendat cu peste 280 de euro după ce a scuipat o frunză care i-a intrat în gură
Un pensionar din Anglia a primit o amendă de 250 de lire (286 de euro) pentru că a scuipat o frunză care i-a intrat în gură.
Roy Marsh, în vârstă de 86 de ani, a fost sancționat după incidentul petrecut în timp ce se plimba într-un oraș, relatează Daily Mail.
Pensionarul a declarat că a fost abordat de doi agenți de control după ce s-a oprit pentru a se odihni lângă niște stufărișuri, într-o zi cu vânt puternic, în Skegness, Lincolnshire, la începutul acestui an.
„Pe când stăteam acolo, un vânt puternic a aruncat un stuf mare în gură. L-am scuipat și, chiar în momentul în care mă pregăteam să plec, doi oameni (inspectori) s-au apropiat de mine”, a spus el.
Bărbatul a mai declarat că unul dintre inspectori i-a spus în parcarea din oraș că a fost văzut scuipând pe jos.
O amendă de 250 de lire a fost emisă după incidentul din februarie, care ulterior a fost redusă la 150 de lire în urma apelului, sumă pe care bărbatul a plătit-o.
„A fost ceva ce se putea întâmpla oricui”, a spus el.
„Am fost șocat când s-au apropiat de mine. Nu știu de unde au apărut”, a mai spus bărbatul.
Incidentul cu frunza a ieșit la iveală după ce fiica lui Marsh a postat despre el pe Facebook luna trecută – și a atras zeci de comentarii raportând comportamente similare prea exagerate ale inspectorilor.
Ea a scris: „Recent, tatăl meu, care are dificultăți la mers, dar face tot posibilul să se plimbe în fiecare zi în jurul lacului, a inhalat o frunză mică care l-a făcut să se înece. Tatăl meu are astm sever și probleme cardiace, dar a reușit să scoată frunza și să o scuipe (numai frunza).”
Ea i-a acuzat pe inspectori de „hărțuire și terorizare nejustificată a persoanelor în vârstă”.
Consiliul Districtual East Lindsey a spus că echipele de control, care lucrează în numele autorității, „abordează doar persoanele care au fost văzute comițând infracțiuni de mediu”.
Consiliul a declarat că monitorizează atent acțiunile și patrulele de control și că acestea „nu vizează un anumit grup demografic” și nu sunt „discriminatorii”.
Consilierul Martin Foster, responsabil pentru servicii operaționale, a spus: „Consiliul monitorizează atent datele privind acțiunile de control, inclusiv cele legate de aruncarea gunoiului, abandonarea deșeurilor și problemele legate de câini.”
„Scopul nostru final este de a schimba comportamentul și de a opri oamenii să comită infracțiuni de mediu, astfel încât rezidenții și vizitatorii să se bucure de un mediu curat și sigur.”
Sursa: Daily Mail
10-12-2025 23:16