Amendă de 4.000 de lei pentru drumarii din Gorj. Un camion cu lemne a blocat circulația și a lovit acoperișul unei case

18-12-2025 | 07:28
Drumarii din Gorj au fost amendați în urma unui accident petrecut în Defileul Jiului.

Un camion încărcat cu lemne a blocat circulația mai multe ore, după ce a derapat din cauza poleiului și a lovit acoperișul unei case.

TIR-ul s-a oprit de-a curmezișul drumului. Iar o mașină a ajuns pe margine, încercând să evite vehiculul de mare tonaj.

Nu au fost victime. Polițiștii au sancționat cu peste 4.000 de lei administratorul șoselei, pentru că nu a împrăștiat material antiderapant.

Sursa: Pro TV

