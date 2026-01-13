Ger în toată țara. La Timișoara temperatura a ajuns la - 12 grade. Un copac căzut și a blocat ușa unui magazin, în Baia Mare

Zăpada și frigul năprasnic - așa cum nu s-au mai văzut de câțiva ani - au făcut probleme în mai multe zone din țară. Gerul i-a pus la încercare pe cei care au avut drumuri de făcut - pietoni, șoferi sau livratori pe biciclete.

Ninsorile abundente au încărcat copacii cu zăpadă grea, la Baia Mare. Unul s-a prăbușit luni seară și a blocat circulația și ușa de acces într-un magazin. Vânzătoarea - rămasă blocată acolo - a avut nevoie de intervenția pompierilor.

Nicolas Turc, ISU Maramureș: „Am intervenit pe strada Dimitrie Cantemir pentru un pom căzut pe un cablu de curent și un stâlp , am participat pentru degajarea acestuia de pe carosabil".

Bărbat: „Cu zăpadă asta mare, noroc bine că nu o dat, nu o atins nicio mașină”.

În vestul țării, la Timișoara, peisajul părea de cleștar.

Corespondent PRO TV: „Este miezul nopții, iar afară sunt –12 grade, însă se resimt -17. Chiar și îmbrăcata în mai multe straturi cu haine, frigul pare că pătrunde până la oase”.

Băiat: „E cam frig, mă îmbrac gros, mă descurc.Am fost la atrenament, merg acasă. În tramvai e cald”.

Șoferii de taxi și transport alternativ au așteptat cu motoarele pornite clienții care n-au mai venit.

Șofer de Uber: „E mai cald aici”.

Șofer de taxi: „Cu motorul pornit, da. Nu sunt clienți, așteptăm. E consumul mai mare”.

Și pentru livratori a fost o noapte cruntă.

Livrator: „Mă îmbrac foarte gros, că nu am ce să fac… Că de o săptămână cam nu am lucrat, pe vremea asta nu am făcut față și am făcut pauză. Mă încălzesc cu bicicleta, mai dau din pedale, mai las să meargă din motor”.

Echipați cu câte două perechi de mănuși și haine în straturi, unii livratori s-au retras de pe traseu după ora 22.00, când frigul s-a întețit.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













