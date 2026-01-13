Ger în toată țara. La Timișoara temperatura a ajuns la - 12 grade. Un copac căzut și a blocat ușa unui magazin, în Baia Mare

13-01-2026 | 08:46
Zăpada și frigul năprasnic - așa cum nu s-au mai văzut de câțiva ani - au făcut probleme în mai multe zone din țară. Gerul i-a pus la încercare pe cei care au avut drumuri de făcut - pietoni, șoferi sau livratori pe biciclete.

Doina Plăcintă,  Emanuela Băluș,  Kristian Kosa

Ninsorile abundente au încărcat copacii cu zăpadă grea, la Baia Mare. Unul s-a prăbușit luni seară și a blocat circulația și ușa de acces într-un magazin. Vânzătoarea - rămasă blocată acolo - a avut nevoie de intervenția pompierilor.

Nicolas Turc, ISU Maramureș: „Am intervenit pe strada Dimitrie Cantemir pentru un pom căzut pe un cablu de curent și un stâlp , am participat pentru degajarea acestuia de pe carosabil".

Bărbat: „Cu zăpadă asta mare, noroc bine că nu o dat, nu o atins nicio mașină”.

În vestul țării, la Timișoara, peisajul părea de cleștar.

Corespondent PRO TV: „Este miezul nopții, iar afară sunt –12 grade, însă se resimt -17. Chiar și îmbrăcata în mai multe straturi cu haine, frigul pare că pătrunde până la oase”.

Băiat: „E cam frig, mă îmbrac gros, mă descurc.Am fost la atrenament, merg acasă. În tramvai e cald”.

Șoferii de taxi și transport alternativ au așteptat cu motoarele pornite clienții care n-au mai venit.

Șofer de Uber: „E mai cald aici”.

Șofer de taxi: „Cu motorul pornit, da. Nu sunt clienți, așteptăm. E consumul mai mare”.

Și pentru livratori a fost o noapte cruntă.

Livrator: „Mă îmbrac foarte gros, că nu am ce să fac… Că de o săptămână cam nu am lucrat, pe vremea asta nu am făcut față și am făcut pauză. Mă încălzesc cu bicicleta, mai dau din pedale, mai las să meargă din motor”.

Echipați cu câte două perechi de mănuși și haine în straturi, unii livratori s-au retras de pe traseu după ora 22.00, când frigul s-a întețit.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a declarat pentru News.ro că mai multe spitale aflate în subordinea instituţiei au probleme în acest moment cu asigurarea căldurii.

Un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Timişoara, a murit de hipotermie, lângă soţia bolnavă psihic. Vecinii au chemat ambulanţa, dar cei doi au refuzat transportul la spital, iar câteva ore mai târziu, bărbatul a decedat.

Toyota Motor şi-a menţinut, în 2025, pentru al şaselea an consecutiv titlul de cel mai bine vândut producător auto mondial.

Gerul mușcă necruțător toată România. Râurile sunt bocnă, la fel și multe șosele. De luni, de la ora 20, este în vigoare un Cod galben de ger în toată țara, valabil până la ora 10. Temperaturile au scăzut până la -19 grade Celsius.

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Un proiect de lege care vizează transformarea Groenlandei în cel de-al 51-lea stat al SUA, în urma recentei inițiative a președintelui Trump de a achiziționa teritoriul danez, a fost depus deja în Congres.

