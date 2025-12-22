Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă, în Franța, la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani

Fostul premier moldovean Vlad Filat a fost condamnat în lipsă în Franța la doi ani de închisoare și 100.000 de euro amendă pentru spălare de bani.

Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris a emis un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, care nu s-a prezentat la proces.

De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție la 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 150.000 de euro. Aceasta va trebui totodată să plătească, în solidar cu Filat, suma de 10.000 de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

Vlad Filat, în vârstă de 56 de ani, premier al Republicii Moldova între 2009 și 2013, a fost condamnat în țara sa în 2016 la nouă ani de închisoare pentru corupție și abuz de putere, fiind acuzat de delapidarea a 260 de milioane de dolari într-un dosar de fraudă în valoare totală de un miliard de dolari. El a fost eliberat din închisoare în 2019, potrivit televiziunii locale, și conduce Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova (PLDM, pro-european).

În dosarul judecat în Franța, el a fost condamnat pentru spălare de bani legată de infracțiunea de mituire a unui funcționar public străin. El și fosta sa soție achiziționaseră proprietăți în 2012 și 2014, în special în Haute-Savoie, sud-estul Franței, prin intermediul unor companii și al unui interpus, folosind fonduri de la o companie canadiană care câștigase contractul Loteriei Naționale a Republicii Moldova în 2011, pe vremea când Filat era șef al guvernului.

În hotărârea sa, instanța a apreciat că Filat „a spălat cu bună știință bani proveniți din propria corupție în timp ce conducea guvernul țării sale și, ca atare, era obligat să acționeze în interes public”.

„Această spălare de bani trebuie luată în considerare și în lumina, pe de o parte, a fragilității economice și a dezvoltării slabe a Republicii Moldova și, pe de altă parte, a valorilor democratice și a transparenței promovate de partidul pe care l-a condus, care era orientat spre Uniunea Europeană”, a subliniat instanța, dispunând confiscarea bunurilor imobiliare.

Vlad Filat a făcut apel la condamnarea sa, potrivit unei surse judiciare.

