Nicușor Dan: „Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”

21-11-2025 | 20:24
Nicusor Dan
Inquam Photos / George Calin

Nicuşor Dan a declarat vineri că securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, urmărind „cu cea mai mare atenție” evoluțiile războiului rus.

Aura Trif

”Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Salut în primul rând eforturile reînnoite ale preşedintelui Donald J. Trump de a avansa către un armistiţiu durabil şi către formula unei păci negociate şi durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie de a reafirma că securitatea României şi a întregii Europe depinde de condiţiile viitoarei păci în Ucraina şi de acordurile ulterioare”, a transmis Nicuşor Dan pe platforma X.

”Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu”, mai spune şeful statului. Potrivit preşedintelui, ”susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare la fel de importantă”.

”Trăim un moment important, care ne cere tuturor maturitate, viziune şi curaj. Circumstanţele demonstrează mai mult ca oricând importanţa unui dialog transatlantic intens şi sincer, în spiritul solidarităţii între aliaţi şi al complementarităţii intereselor dintre UE şi NATO. Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală şi din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate şi prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de o importanţă capitală pentru România”, mai declară şeful statului.

Zelenski a respins planul

Preşedintele ucrainean Volodmir Zelenski a respins vineri un plan american vizând să pună capăt războiului de aproape patru ani de invazie rusă, perceput de către Kiev ca fiind foarte favorabil Kremlinului, şi dă asigurări că nu-şi va ”trăda” ţara, relatează AFP.

Trump Putin
The Guardian: Planul de pace al lui Trump pare scris inițial în rusă. Analiza textului ridică semne de întrebare

Un oficial american a declarat joi că planul propus în Ucraina cuprinde garanţii de securitate din partea Washingtonului şi aliaţilor săi europeni echivalente celor NATO, în cazul uni viitor atac, confirmând informaţii de presă.

Potrivit acestui plan, pe care AFP scrie că l-a văzut, Kievul urmează să se angajeze să nu adere niciodată la NATO şi nu obţine desfăşurarea unor forţe din Occident pe teritoriul ucrainean, în pofida faptului că planul prevede desfăşurarea unor avioane europene de luptă îîn Polonia în vederea apărării Ucrainei.

