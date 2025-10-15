Israelul urmează să autorizeze intrarea a 600 de de camioane cu ajutor umanitar în Fâşia Gaza

Israelul va autoriza miercuri intrarea a 600 de camioane cu ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, în a cincea zi de armistițiu, după predarea rămășițelor a patru ostatici de către Hamas.

Israelul urmează să autorizeze miercuri redeschiderea punctului de trecere a frontierei de la Rafah, între Egipt și Fâșia Gaza, pentru a permite tranzitul ajutorului umanitar, potrivit postului Kan.

Prin această redeschidere, „600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâșia Gaza de către ONU, organizații internaționale agreate, sectorul privat și țări donatoare”, anunță postul pe site, fără să citeze surse. Această redeschidere a trecerii ajutorului prin postul de la Rafah a fost decisă de către „eșalonul politic”, potrivit Kan.

Ea intervine în urma predării, de către Hamas, a rămășițelor altor patru ostatici, marți seara, în cadrul unui acord de încetare a focului cu Israelul, patronat de către președintele american Donald Trump.

