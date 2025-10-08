Greta Thunberg, acuzații grave din timpul detenției: „Am fost răpită și torturată" de forțele armate israeliene

08-10-2025 | 10:45
Greta Thunberg
IMAGO

Activista suedeză Greta Thunberg a afirmat marți că a fost torturată în timpul detenției în Israel și că alți arestați din flotila Sumud cu ajutoare pentru Gaza au suferit rele tratamente similare.

autor
Mihai Niculescu

Într-o conferință de presă la Stockholm, Thunberg a susținut că a fost „răpită și torturată" de forțele armate israeliene, dar a refuzat să dea alte detalii despre experiența personală, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

„Nu vreau să ajungă în titluri 'Greta a fost torturată'"

La insistențele jurnaliștilor, activista a declarat că nu a primit apă curată, iar alți deținuți nu au primit medicamente critice.

„Personal, nu vreau să dezvălui la ce am fost supusă, fiindcă nu vreau să ajungă în titluri și 'Greta a fost torturată', fiindcă nu acesta este subiectul aici", a spus ea, adăugând că suferințele lor pălesc față de ceea ce trăiesc zilnic locuitorii din Fâșia Gaza.

Israelul nega acuzațiile

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări a agenției Reuters de a comenta acuzațiile, însă în trecut a negat de mai multe ori că Israelul tratează necorespunzător deținuții.

Citește și
Greta Thunberg spune că cei împotriva care luptă au devenit din ce în ce mai disperați
Greta Thunberg a fost ”forțată să țină” steaguri ale Israelului și să le sărute în arestul preventiv, susține un activist

„Toți deținuții (...) au avut acces la apă, alimente și toalete; nu li s-a refuzat accesul la asistență juridică și toate drepturile lor au fost respectate în întregime", a declarat săptămâna trecută un purtător de cuvânt al instituției.

Flotila Global Sumud: 479 de persoane arestate

Thunberg era îmbarcată pe unul din vasele flotilei Global Sumud, care a încercat să ajungă în Gaza cu ajutoare umanitare și în același timp să atragă atenția asupra suferințelor palestinienilor din enclava respectivă, unde 2,2 milioane de locuitori au fost alungați din casele lor, iar foametea face ravagii, potrivit ONU.

Alături de Thunberg au fost arestați încă 478 de oameni din flotilă, cu toții fiind expulzați luni din Israel.

Israelul: "Un artificiu publicitar în folosul Hamas"

Israelienii susțin că relatările despre foametea din Gaza sunt exagerate și că flotila Sumud este un artificiu publicitar în folosul grupării islamiste palestiniene Hamas.

Thunberg a mai fost arestată și în iunie pentru o altă tentativă de a sparge blocada impusă de Israel în jurul Fâșiei Gaza. Sâmbăta trecută, unii activiști suedezi au declarat că în timpul detenției a fost îmbrâncită și forțată să poarte un steag israelian.

Ea însăși nu a menționat asta în conferința de presă de marți, însă - la fel ca și alți participanți la flotilă - s-a plâns de asistența insuficientă primită de la guvernul suedez în arest.

Răspunsul guvernului suedez

Guvernul de la Stockholm a arătat marți într-un comunicat că a recomandat de mai multe ori evitarea oricăror deplasări către Gaza, dar cu toate acestea le-a acordat activiștilor asistență consulară și a insistat ca Israelul să trateze corespunzător cetățenii suedezi.

Acuzațiile vin în contextul unei crize umanitare profunde din Fâșia Gaza, unde conflictul dintre Israel și Hamas a dus la o catastrofă umanitară fără precedent. ONU a avertizat în repetate rânduri asupra foametei și lipsei ajutoarelor umanitare în enclavă, în timp ce Israelul menține că permite accesul ajutoarelor și că Hamas deturnează resurse.

Flotila Global Sumud face parte dintr-o serie de inițiative ale activiștilor pro-palestinieni de a atrage atenția internațională asupra situației din Gaza și de a încerca să spargă blocada navală impusă de Israel.

Thunberg, cunoscută inițial pentru activismul său în domeniul climatic, s-a implicat din ce în ce mai mult în cauza palestiniană, participând la proteste și acțiuni de solidaritate cu locuitorii din Gaza.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-10-2025 10:35

