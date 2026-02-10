Irlanda a lansat marţi un sistem permanent de venit minim garantat pentru artişti, angajându-se să plătească 2.000 de lucrători din sectorul creativ cu 325 de euro pe săptămână, în urma unui studiu despre care participanţii au spus că a redus presiunea financiară şi le-a permis să petreacă mai mult timp lucrând la proiectele lor, informează Reuters.

Iar în timp ce Irlanda revoluționează modul în care statul protejează arta, obținând și profit din asta, România voia să ponteze la oră munca actorilor, prin ministrul UDMR al Culturii, Andras Demeter.

Irlanda a început acest program-test cu o durată de trei ani în 2022, pentru a-i ajuta pe artişti să se redreseze financiar după restricţiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19. Deşi proiecte-pilot similare au fost implementate deja la San Francisco şi New York, ministrul Culturii din Irlanda, Patrick O'Donovan, a declarat că iniţiativa irlandeză reprezintă primul program de acest fel din lume care este permanent.

”Un gigantic pas înainte pe care alte țări nu îl fac”

Acest sistem "va diferenţia Irlanda de alte ţări în ceea ce priveşte modul în care noi preţuim cultura şi creativitatea" a declarat ministrul O'Donovan, care a lansat noul program în camera James Joyce de la Bewley's Cafe, o instituţie culturală din Dublin care găzduieşte spectacole de teatru în timpul pauzelor de la ora prânzului.

"Acesta este un gigantic pas înainte pe care alte ţări nu îl fac", a adăugat ministrul irlandez.

Solicitanţii selectaţi în mod aleatoriu vor primi plăţile timp de trei ani, după care nu vor mai fi eligibili pentru următorul ciclu de trei ani. Patrick O'Donovan a spus că îşi doreşte să crească, în timp, numărul de beneficiari.

Peste 8.000 de solicitanţi au aplicat pentru cele 2.000 de locuri din cadrul programului-pilot.

”Artiștii au petrecut mai mult timp creând și mai puțin timp captivi în locuri de muncă fără legătură cu artele”

Un raport privind programul a constatat că acesta a redus probabilitatea ca artiştii să se confrunte cu privaţiuni forţate şi le-a redus nivelurile de anxietate şi dependenţa de venituri suplimentare.

De asemenea, iniţiativa a recuperat mai mult decât costul net al programului, care a fost de 72 de milioane de euro, prin creşterea veniturilor legate de artă, creşterea productivităţii şi reducerea dependenţei artiştilor de alte plăţi sociale, potrivit unei analize cost-beneficiu comandate de Guvernul de la Dublin.

"Programul a fost un test practic despre ceea ce se întâmplă atunci când oamenilor li se oferă stabilitate în loc de precaritate", a declarat compozitorul şi designerul Peter Power, membru al asociaţiei National Campaign for the Arts.

"Artiştii din cadrul acestui program au petrecut mai mult timp creând şi mai puţin timp rămânând captivi în locuri de muncă fără legătură cu artele, doar pentru a supravieţui, iar mulţi dintre ei au devenit mai capabili să se întreţină doar prin munca lor artistică", a adăugat el.