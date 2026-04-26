LIVE - Cele mai importante faze ale meciului

Pauză.

Minutul.24 - Marcus Thuram (Inter) plasează mingea în fundul plasei. Inter deschide scorul

Minutul.1 - Meciul a început

Echipele de start

Torino: Paleari - Coco, Ismajli, Ebosse - Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador - Vlasic - G. Simeone, Adams; Rezerve: Biraghi, Casadei, Ilic, F. Israel, Kulenovic, Marianucci, Maripan, Njie, Prati, Siviero, Tameze, D. Zapada; Antrenor: Roberto D'Aversa

Inter: Sommer - Bisseck, Akanji, C. Augusto - Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco - Thuram, Bonny; Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Bastoni, Calhanoglou, Cocchi, De Vrij, A. Diouf, Dumfries, Esposito, Frattesi, L. Martinez, Mosconi, Mkhitaryan; Antrenor: Cristi Chivu

Cu un avans de 9 puncte față de Napoli și doar cinci etape rămase, echipa lui Cristi Chivu are toate șansele să închidă lupta pentru campionat în curând.

Tehnicianul a subliniat că lotul actual a demonstrat o tărie de caracter extraordinară, reușind să demonteze criticile și să se apropie de o dublă istorică, titlul și Cupa Italiei.

„Am norocul să antrenez într-un mediu pe care îl cunosc foarte bine. Nu m-a surprins nimic, în afară de latura umană, băieții m-au uimit cu adevărat. La începutul anului se vorbea despre un ciclu încheiat, au renăscut, au mers contra curentului față de narațiunea de la începutul sezonului. (...) Îi iubesc la nebunie și îi țin aproape”, a spus antrenorul nerazzurrilor.