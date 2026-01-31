Proiecţii suplimentare ale filmului sunt programate pe 7 şi 9 februarie, în sala Film Center 2.

"Este o onoare deosebită să ducem 'Cravata Galbenă' la SBIFF, cu prilejul premierei în Statele Unite. Nu există un loc mai potrivit decât Santa Barbara pentru ceea ce sperăm să fie începutul unui dialog frumos şi de durată cu publicul american", a declarat regizorul Serge Ioan Celebidachi, citat în comunicat.

Inspirat din destinul legendarului dirijor Sergiu Celibidache, filmul 'Cravata Galbenă' prezintă extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete şi lupta pentru supravieţuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil şi despre preţul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate şi sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea şi recunoaşterea celor dragi. Şi despre dorul de acasă, care l-a însoţit mereu, oriunde s-ar fi aflat, se arată în sinopsisul peliculei.

Distribuţia reuneşte nume importante ale cinematografiei internaţionale, printre care John Malkovich şi Miranda Richardson, ambii dublu nominalizaţi la premiile Oscar, Ben Schnetzer şi Kate Phillips. Sean Bean, laureat a două premii BAFTA, Anton Lesser şi Charlie Rowe (Rocketman) completează distribuţia.

”Cravata Galbenă” a fost cel mai vizionat film românesc al anului 2025

Filmul este regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul dirijorului, care semnează şi scenariul împreună cu James Olivier. Din echipa de creaţie fac parte nume importante din industria cinematografică internaţională: directorul de imagine Peter Menzies, Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură şi prostetică Lynda Armstrong şi scenograful Vlad Vieru. Muzica originală este compusă de Kathryn Kluge şi Kim Allen Kluge.

Recunoscut ca reper major în calendarul industriei cinematografice internaţionale, Festivalul de la Santa Barbara este considerat un important barometru al curselor pentru premiile Oscar. Este cunoscut pentru evenimentele de tip Celebrity Tributes şi pentru prezenţa constantă a unor nume importante din cinematografia mondială.

De-a lungul timpului, Festivalul Internaţional de Film de la Santa Barbara a găzduit unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Printre actorii şi cineaştii omagiaţi în cadrul celebrului program Celebrity Tributes se numără Bradley Cooper, Denzel Washington, Brad Pitt, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Cate Blanchett şi Angelina Jolie.

De la lansarea în cinematografe, filmul "Cravata Galbenă” a fost văzut de peste 470.000 de spectatori, devenind cel mai vizionat film românesc al anului 2025.

