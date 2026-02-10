Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii"

Recomandările ANPC pentru Valentine’s Day și Dragobete. La ce trebuie să fie atenți consumatorii
Ministerul Culturii a anunțat, marți, că renunță temporar la proiectul referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidenţa timpului de muncă, proiect criticat deja de actori într-o acțiune de protest.

autor
Cristian Matei,  Claudia Nițoi,  Alexia Enescu,  Reka Bereczki

Potrivit unui comunicat de presă, ministrul a luat această decizie după ce a stat de vorbă cu protestatarii care au fost prezenți marți în fața Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, alături de personalul care deserveşte scena din toate sectoarele teatrului.

Ministrul Demeter András István afirmă că ”unii colegi” i-au spus că se simt ”parte a unui experiment”, din cauza acestui proiect legislativ: ”Este ultimul lucru pe care mi-l doresc să se simtă cineva astfel”, a transmis ministrul Culturii.

Comunicatul integral al Ministerului Culturii:

”În urma discuțiilor purtate astăzi cu participanții la protestul organizat în fața Teatrului Național „I.L. Caragiale” București și ținând cont de mai multe reacții din țară, Ministrul Culturii a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte.

Ministrul Culturii, Demeter András István, a subliniat: „Nicio soluție propusă nu poate fi pusă în aplicare fără implicarea activă, participativă a celor cărora li se adresează. Unii colegi mi-au spus că se simt parte a unui experiment și este ultimul lucru pe care mi-l doresc să se simtă cineva astfel. Vreau să găsim și să decidem împreună varianta optimă”.

Problema semnalată de către Curtea de Conturi rămâne și se vor face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare. Proiectul a urmărit o abordare construită de jos în sus, prin propuneri venite din partea profesioniștilor din domeniu, însă rezultatul nu a generat consensul necesar, drept urmare grupul de lucru va trebui extins.

Ministerul Culturii le mulțumește tuturor celor implicați în acest proiect, precum și celor care au intrat în acest dialog și invită și alți voluntari, pentru extinderea echipei. Vom reveni cu detalii privind pașii următori”.

Potrivit Agerpres, acest proiect al Ministerului Culturii conține instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert. Actorii consideră că această circulară transformă munca de creaţie nenormată în domeniul artistic în muncă de birou şi conţine anexe prin care sunt obligaţi să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunţită pentru orele de lucru.

Actriţa Monica Davidescu, preşedintele Sindicatului Unit al TNB, a afirmat că prin protestul organizat în faţa Teatrului Naţional s-a dorit să se tragă un "semnal de alarmă asupra acestor pontări obligatorii", fiind de părere că aceste norme "sunt nişte aberaţii".

Ce i-a nemulțumit pe actori

Noile prevederi le-ar fi impus actorilor să completeze zilnic un raport în care să detalieze ce au făcut în fiecare zi de lucru, de la repetiții și spectacole, până la pregătirea individuală, atunci când nu sunt prezenți în teatru. Pe lângă acest raport individual, teatrele ar trebui să trimită către Ministerul Culturii și un raport de muncă săptămânal și o foaie colectivă de prezență.

Mihai Calin - actor: ”Trebuie spus oră de oră ce faci, ce repeți, în ce scop, care e scopul repetiției, dacă să aprofundezi personajul sau să înveți textul, sau să faci mișcarea, sau să te duci la gimnastică să-ți păstrezi forma fizică sau dacă citești în parc sau în bibliotecă, trebui să scrii acolo tot tot, ca se se convingă cine trebuie să se convingă că fiecare ora plătită este justificată.”

Ionut Ciocia - actor: ”Aceste măsuri sunt aberante, talentul nu poate fi normat.”

Artiștii susțin că pregătirea unui rol presupune muncă invizibilă, care nu poate fi raportată zilnic, iar obligația de a completa astfel de documente ar transforma actul artistic într-o activitate administrativă.

Monica Davidescu - actor: ”O replică bine spusă, ca să nu mă bâlbâi, ca să-i găsesc sensul și toată lumea să râdă sau să plângă toată lumea la unison înseamnă de fapt muncă continuă.”

Silviu Biriș - actor: ”Noi nu fugim de muncă, actorul moare pe scena până iese la pensie. Repet zilnic între 5-6 ore, sport, alimentație, suntem ca niște sportivi, am făcut pantomimă, step. ”

Ada Galeș -actor: ”Ar trebui să ne uităm la obiectivele pe care le are o institurie de cultură, să faci cât mai multe spectacole, nu să demonstrezi câte ore ai făcut pe foaie, pentru că de cele mai multe ori facem mai multe.”

Proteste au existat și la Cluj-Napoca și la Târgu-Mureș. Nemulțumirile au escaladat în timpul protestului, iar o parte dintre participanți au cerut demisia ministrului Culturii.

Proteste în Capitală de Ziua Culturii. Două mii de oameni au manifestat împotriva Guvernului și a „Legii Vexler”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: actori, ministerul culturii, proteste,

Dată publicare:

