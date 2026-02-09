Ei se opun aplicării unui program pilot primit de la Ministerul Culturii, o directivă a Curţii de Conturi. Printre propunerile lansate: actorii vor trebui să-şi prezinte programul săptămânal de lucru, să facă raport individual de activitate şi să semneze foaia de prezenţă.

Programul pilot le-a fost adus la cunoştinţă prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru personalul de execuţie din instituţiile publice de spectacol sau concert.

Munca artiștilor ar deveni muncă de birou

Atât actorii, cât şi ceilalţi angajaţi în departamentele tehnic şi productie ai TNB protestează faţă de faptul această Circulară transforma munca de creaţie nenormată în domeniul artistic în muncă de birou şi conţine anexe prin care sunt obligaţi să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunţită pentru orele de lucru.

„Considerăm că acest proiect ucide creativitatea în cultură şi îi transformă pe artişti în «scriitori de rapoarte zilnice», iar pe directorul artistic sau pe manager - în «raportorul» nostru, al tuturor. Munca artistului nu poate fi normată în 8 ore pe zi, munca lui nu este doar pe scenă, este şi cu sine - începând în zori şi terminându-se noaptea -, timp de 10 luni pe an, 6 zile pe săptămână”, iar o ora in scena presupune un consum emoţional greu de cuantificat, spun actorii TNB.

„Din aceste motive, marţi, 10 februarie a.c., la ora 14.30, vom protesta paşnic în faţa teatrului nostru, pentru ca acest program pilot să nu fie aplicat. Sunt invitaţi şi colegi de la alte teatre să susţină neaplicarea acestui program”, anunţă actorii Naţionalului bucureştean.

Prevederile Ministerului Culturii

Ministerul Culturii a publicat „Instrucţiuni privind organizarea unitară şi evidenţa timpului de muncă pentru funcţiile de execuţie din instituţiile publice de spectacole şi concerte”, recomandare formulată de Curtea de Conturi a României.

Clarificări ale Ministerului Culturii în urma întâlnirii cu manageri de instituţii din domeniu, atât din subordinea Ministerului Culturii, cât şi din subordinea administraţiilor publice locale.

Aceste instrucţiuni sunt propuneri şi modele şi reprezintă un îndrumar pentru instituţii, potrivit MC:

Responsabil de planificarea activităţilor artistice ale fiecărei instituţii de spectacole sau concerte este în sarcina managementului.Instrucţiunile au caracter obligatoriu pentru instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi caracter facultativ pentru celelalte instituţii de spectacole.Setul de instrumente pe care Ministerul Culturii l-a transmis spre implementare, este constituit pe patru repere complementare, clare, uşor de utilizat şi de verificat:Structurarea unitară a componentelor de activitate şi corelarea lor cu atribuţiile specifice şi evaluarea performanţelor, prin cadrul orientativ din Anexa nr. 1, utilizabil ca suport pentru actualizarea fişelor de post şi pentru repartizarea anuală a timpului de muncă;Panificarea asumată - prin Programul săptămânal de lucru Responsabilitatea individuală - prin Raportul individual de activitateEvidenţa unitară şi verificabilă - prin Foaia colectivă de prezenţă standardizată Pentru clarificări de aplicare şi sprijin metodologic în etapa de implementare, managerii instituţiilor pot solicita, direct sau prin Serviciul Resurse Umane, asistenţa membrilor grupului de lucru care au contribuit la elaborarea proiectului.

Instituţiile din ţară ar urma să elaboreze variante de planificare a timpului de muncă

„Codul Muncii ne permite ca, dacă cineva nu face numărul de ore într-o săptămână, să-şi poată lua zile libere plătite în avans, şi să le recupereaze luna următoare, când va avea repetiţii. Şi invers: cine face mai multe ore, poate ca luna următoare să-şi ia aceste libere, sau, dacă nu poate, deoarece are activităţi, şi le adaugă la concediu. Conform legii, nu există nici sancţiuni şi nici bonusuri. Se implementează timp de 30 zile la nivelul instituţiilor şi intră în vigoare (produce efecte) după ce fiecare salariat a semnat fişa de post modificată, iar în anul următor evaluarea se va face pe baza acestor 4 criterii, pentru fiecare în parte şi se va vedea cum funcţionează. În momentul în care nu funcţionează, se poate modifica", a explicat MInisterul Culturii într-un comunicat de presă.

În plus, „Codul Muncii ne obligă la normare pe ore, nu pe activităţi, prin urmare, aceste instrucţiuni, care sunt MODELE şi PROPUNERI, ne ajută la adaptarea şi reglarea la specificul fiecărei instituţii, pentru ca timpul lucrat să poată fi evidenţiat corect".

„O propunere de îmbunătăţire ar fi, de exemplu, aceea ca, pe durata spectacolelor/ concertelor, să fie dublat timpul de lucru. Nu putem compara niciodată efortul din timpul unei ore de studiu individual, cu efortul depus în timpul unei ore de spectacol. Sau, în ceea ce priveşte personalul tehnic: timpii de montare şi demontare presupun un efort care este altul decât cel de pe durata spectacolului samd", se arată în mesajul MC.