"Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau şef de resurse umane dintr-o instituţie de cultură, dar ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul, calculatorul sau excel-ul", a scris el. Demeter András István i-a raspuns că există "mai multe posibilităţi: fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire". Actorii TNB vor protesta, marţi, în faţa instituţiei.

Despre actorii mai bine plătiți care joacă mai puțin

El afirmă că "nu poţi să compari muzeografi cu actori, instrumentişti cu bibliotecari, dansatori cu manageri culturali şi să aplici şabloane în care nu se potriveşte nimeni. Sigur, pontajul a existat dintotdeauna conform Codului Muncii, dar de la un ministru al Culturii aştepţi reglementarea specificului profesiei de artist, nu înregimentarea în aberaţiile legislative existente".

Actorii nu vin la teatru dacă nu au spectacole sau repetiţii, în consecinţă "n-ar avea ce să caute le teatru doar ca să ponteze". Chirilă subliniază şi faptul că unii colegi sunt mai bine plătiţi, deşi nu joacă la fel de mult, dar au doctorat.

"Noi, la Teatrul de Comedie, avem trei săli, să zicem că se repetă simultan în toate trei (nu ar fi posibil pentru că Primăria nu ne dă bani pentru o asemenea abundenţă) şi aceste trei producţii au distribuţii care nu acoperă întreg colectivul teatrului, ce fac ceilalţi, vin la teatru să stea în cabine sau birouri? Se desăvârşesc profesional aşteptând cuminţi următorul rol undeva pe un hol, de la 9 la 17? Dacă măsura asta vrea să demonstreze că unii (actori) muncesc mai mult şi alţii mai puţin e inutilă şi lipsită de logică, ştim deja asta. Eu muncesc într-un teatru în care un coleg care nu a jucat nici 10% din cât am avut norocul să joc eu, câştigă mai bine ca mine pentru că are doctorat. De peste 15 ani se întâmplă asta. Cu ce va schimba situaţia dacă vine să ponteze în fiecare zi, dar nu va urca pe scenă pentru că regizorii aleg mereu altă distribuţie?", se întreabă actorul.

"Adevărata problemă nu este cum au ajuns unii actori să îşi ia nemeritat salariul, cum au ajuns actori care nu joacă de ani de zile să câştige un concurs de pe urma căruia înţelegem că o comisie (din teatru) a decis că s-a prezentat un actor talentat, de care teatrul, repertoriul, au nevoie. Oricum, faptul că Ministrul Culturii nu înţelege profesia pe care o practică e la fel de frustrant pentru noi cum ar trebui să fie şi pentru el", mai spune Chirilă.

Tudor Chirilă şi-a exprimat opinia şi în legătură cu organizarea concursurilor de manager la teatre: "Nici la concursuri transparente nu se pricepe Demeter Andras. În şapte luni de la preluarea mandatului nu a putut să organizeze un concurs la Teatrul Naţional, ba mai mult, a reuşit să enerveze pe toată lumea, prin propunerea ca un candidat la postul de manager să fi activat minim zece ani într-o instituţie de stat. Prin urmare nu contează proiectul de management, ci vechimea în sistem. Şi sună a dedicaţie un pic, nu-i aşa? Nu mă aştept ca ministrul Culturii să-şi dea demisia. Traseul lui prin instituţiile de cultură (TVR, Radioul public, Ministerul Culturii) vorbeşte de la sine. Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză".

"Nu mă aştept să-şi dea demisia Demeter András István. Nici nu mă aştept să i-o ceară Bolojan, că dacă Marinescu şi Predoiu sunt în guvern András pare frecventabil. Dar asta nu înseamnă că nu văd, după cât mandat a avut, că ministrul Culturii nu e doar nepriceput, ci şi lipsit de bune sau constructive intenţii".

Replica ministrului Demeter András István

Ministrul Culturii a răspuns că "din 2023 Curtea de Conturi a notificat Ministerul, până în 2025 au avut loc consultări pe problemă, iar anul acesta a fost alcătuit un grup de lucru din reprezentanţi desemnaţi/ voluntari din rândul breslelor, care a eleborat un document, o încercare de AUTO-reglementare: INSTRUCŢIUNILE - ca răspuns la solicitarea cu caracter IMPERATIV a Curţii de Conturi". Potrivit ministrului, urmează o perioadă de 30 de zile de testare, doar în instituţiile subordonate Ministerului Culturii, "se vor analiza rezultatele şi, în funcţie de aceste rezultate, va fi luată o decizie. Sunt mai multe posibilităţi: fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire".

El a dat şi "un exemplu 'plastic': este cam ca la repetiţii: o propunere teoretică genială nu puşcă pe scenă, sau o idee aparent neinspirată se dovedeşte, în mod neaşteptat, foarte utilă în practică. Da, pe fondul eşuării tuturor încercărilor de reglementare, a celor de sus în jos, am încercat din sens opus. Prin această propunere de auto-reglementare a domeniului. Tocmai în considerarea situaţiilor descrise de tine în partea introductiv-onestă a postării tale. În rest: bucuros că îmi monitorizezi activitatea!".