Această solicitare de despăgubire adaugă tensiuni suplimentare în relația dintre cele două țări, după ce premierul Giorgia Meloni a calificat vineri inițiativa drept „rușinoasă”, în urma informațiilor potrivit cărora familiile victimelor incendiului au primit facturi de plată, scrie Reuters.

Într-un comunicat transmis sâmbătă seara agenției Reuters, Oficiul Federal pentru Asigurări Sociale (FSIO) a confirmat planurile Elveției de a recupera banii cheltuiți pe tratamentele spitalicești, însă nu de la familiile victimelor.

FSIO a precizat că, în baza acordurilor actuale dintre statele membre ale UE și Elveția, victimele vor primi o factură doar în scop de verificare, iar costurile vor fi transmise „asiguratorului de sănătate străin competent”.

Italia respinge solicitarea

Un purtător de cuvânt a clarificat ulterior că, în cazul Italiei, acesta ar fi Ministerul Sănătății.

Meloni a scris vineri seară pe Facebook: „Dacă această solicitare rușinoasă va fi făcută oficial, anunț că Italia o va respinge categoric și nu va acționa în niciun fel în acest sens. Am încredere în simțul de responsabilitate al autorităților elvețiene și sper că informația se va dovedi complet nefondată”, a adăugat ea.

Elveția solicită peste 100.000 de franci elvețieni (aproximativ 127.000 de dolari) pentru rambursarea costurilor aferente tratamentului a patru cetățeni italieni, care au fost internați doar o zi la spitalul din Sion după incendiu, a declarat ambasadorul Italiei în Elveția, Gian Lorenzo Cornado, citat sâmbătă de agenția ANSA.

Cornado a mai precizat că pacienți elvețieni răniți în incendiul de la Crans-Montana au fost tratați timp de luni de zile la spitalul Niguarda din Milano, în nordul Italiei, și că Italia a trimis un elicopter al protecției civile pentru operațiunile de salvare, fără a solicita vreo plată.