Ministrul Culturii, Andras Demeter, înregistrat în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia | VIDEO

Cultura
Ministrul Culturii, Andras Demeter, a fost înregistrat marți în timp ce-i făcea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București. Demnitarul UDMR se afla chiar în mijlocul lor, afișând ostentativ o atitudine sfidătoare.  

autor
Cristian Anton

Ministrul UDMR al Culturii, Andras Demeter, a fost înregistrat marți în timp ce-i numea ”proști” pe actorii care îi cereau demisia, în fața Teatrului Național București. Demnitarul, el însuși actor de profesie, afișa ostentativ o atitudine sfidătoare, în timp ce se prefăcea că nu înțelegea cui îi era cerută demisia. 

Jignirile aduse actorilor au fost surprinse în imaginile luate la fața locului de publicația Cultura la dubă.

Momentul în care ministrul Culturii, Andras Demeter, aflat azi chiar în mijlocul actorilor Teatrului Național București care îi cereau demisia, spune despre unul dintre ei, Ioan Andrei Ionescu, că el ar trebui să-și dea demisia "din prostie". Ministrul completează: "Băi, prostia e mare! Foarte mare!"” - scrie în postarea Cultura la dubă care însoțește imaginile.

Ministrul Andras Demeter îi numea ”proști” pe actori într-un dialog pe care îl ducea cu Gabriel Fătu, care îl susținea pe demnitar prin remarci sarcastice la adresa colegilor săi, deși înainte de asta îi felicita pentru protestul lor.

Proștii” au reușit, deocamdată, să oprească proiectul ”pontării obligatorii” a actorilor, ca la fabrică, promovat de Andras Demeter. Ministrul remarcat însă prin poziționările sale radical anti-cultură a promis însă că va reveni cu alte măsuri.

”Aceste măsuri sunt aberante, talentul nu poate fi normat”

Zeci de actori au protestat marți în fața Teatrului Național București față de prevederile prin care ministrul Andras Demeter le-ar fi impus actorilor să completeze zilnic un raport în care să detalieze ce au făcut în fiecare zi de lucru, de la repetiții și spectacole, până la pregătirea individuală, atunci când nu sunt prezenți în teatru.

Pe lângă acest raport individual, teatrele ar trebui să trimită către Ministerul Culturii și un raport de muncă săptămânal și o foaie colectivă de prezență.

Trebuie spus oră de oră ce faci, ce repeți, în ce scop, care e scopul repetiției, dacă să aprofundezi personajul sau să înveți textul, sau să faci mișcarea, sau să te duci la gimnastică să-ți păstrezi forma fizică sau dacă citești în parc sau în bibliotecă, trebui să scrii acolo tot tot, ca se se convingă cine trebuie să se convingă că fiecare ora plătită este justificată”, a declarat actorul Mihai Călin.

Aceste măsuri sunt aberante, talentul nu poate fi normat”, a spus și actorul Ionuț Ciocia.

Artiștii susțin că pregătirea unui rol presupune muncă invizibilă, care nu poate fi raportată zilnic, iar obligația de a completa astfel de documente ar transforma actul artistic într-o activitate administrativă.

Victorie a actorilor. Ministerul Culturii renunță, deocamdată, la controversatul proiect al ”pontărilor obligatorii"

Sursa: StirilePROTV

