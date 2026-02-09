Mai nou, și arta imersivă a fost inclusă în astfel de ateliere. În București, la Muzeul de Artă Imersivă, pictura și terapia merg mână în mână.

Participanții descoperă arta imersivă

Fată: „O experiență foarte frumoasă, cu siguranță este o activitate foarte relaxantă.”

Nu este orice atelier de pictură, pentru că totul a fost gândit ca un peisaj în care te pierzi. Cursanții au recompus în stil propriu operele lui Vincent van Gogh, cu vopsea fluorescentă, scoasă în evidență de lumina ultravioletă.

Dinu Mihaiela - trainer atelier: „În lumina normală ele nu mai strălucesc, dar tot se văd luminile la fel. Poate nu la fel de vibrante ca în lumina UV, dar efectul este tot de culoare acrilică.”

Corespondent PROTV: „Aici, pictura nu e despre tehnică sau rezultat. Pentru mulți, e o formă de relaxare.”

Cursanții combină relaxarea cu creativitatea

La un alt atelier, seara creativă a început cu un pahar de prosecco. Apoi, cursanții s-au relaxat în fața șevaletului.

Patricia: „Sunt la master la microbiologie și e un mediu mai clinic, mai curat și aici e fix ce aveam nevoie, o dezordine frumoasă, trebuie un echilibru.”

Fată: „E foarte tare, e challenging, îmi place foarte mult. Mă relaxează în primul rând, e o eliberare.”

Fată: „Cred că trebuie să mai bem niște prosecco să ne relaxăm mai mult și să dăm frâu liber creativității.”

Specialiștii confirmă beneficiile terapiei prin artă

Cristina Stoica- Echipa „Vin și pictez”: „Povestea vin și pictez a luat naștere din dorința noastră de a crea un concept în care oamenii să se relaxeze.”

Specialiștii spun că astfel de activități au un impact real asupra stării de bine.

La astfel de ateliere se pot înscrie oameni de toate vârstele, indiferent dacă au sau nu talent la pictură.