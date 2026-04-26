VIDEO cu momentul de groază în care cablul unei cabine se rupe în aer la un parc de distracții din Spania

Incidentul a avut loc la o atracție de tip bungee - care se numește „Steel Max” - din cadrul Târgului de la Sevilla, vineri, 24 aprilie, la ora 20:20, ora locală, a anunțat Serviciul de Urgență din Sevilla (SESD) într-un mesaj pe Facebook, potrivit publicației People.

„Patru persoane au suferit răni ușoare și au fost îngrijite la fața locului. [Serviciile de urgență] au transferat ulterior două dintre ele (cele care se aflau în interior) la un centru medical”, a precizat SESD.

Imediat, pompierii au izolat zona, în timp ce Serviciul de Protecție Civilă a intervenit la fața locului.

Imaginile arată un cablu elastic, de tip ”bungee”, care catapultează o capsulă cu două locuri la o înălțime de 90 de metri, care ajunge astfel în aer, la înălțime.

În acest timp, cei doi pasageri sunt zgâlțâiți în cerc, iar cablul cabinei respective se rupe, iar capsula se prăbușește cu putere la pământ.