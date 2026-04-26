VIDEO cu momentul de groază în care cablul unei cabine se rupe în aer la un parc de distracții din Spania

Stiri externe
Screenshot 2026 04 26 174053
X.com

Patru persoane au fost rănite după ce un cablu care susținea o cabină s-a rupt în aer la un carusel dintr-un parc de distracții din Spania.

autor
Cristian Matei

Incidentul a avut loc la o atracție de tip bungee - care se numește „Steel Max” - din cadrul Târgului de la Sevilla, vineri, 24 aprilie, la ora 20:20, ora locală, a anunțat Serviciul de Urgență din Sevilla (SESD) într-un mesaj pe Facebook, potrivit publicației People

„Patru persoane au suferit răni ușoare și au fost îngrijite la fața locului. [Serviciile de urgență] au transferat ulterior două dintre ele (cele care se aflau în interior) la un centru medical”, a precizat SESD.

Imediat, pompierii au izolat zona, în timp ce Serviciul de Protecție Civilă a intervenit la fața locului.

Imaginile arată un cablu elastic, de tip ”bungee”, care catapultează o capsulă cu două locuri la o înălțime de 90 de metri, care ajunge astfel în aer, la înălțime.

Citește și
Meloni, reacție dură după ce Elveția a cerut Italiei să deconteze tratamentul victimelor de la Crans-Montana: „Rușinos!”

În acest timp, cei doi pasageri sunt zgâlțâiți în cerc, iar cablul cabinei respective se rupe, iar capsula se prăbușește cu putere la pământ. 

Pasagerii cabinei suspendate, în stare de panică, legați de scaune în timp ce capsula era aruncată în aer, au fost văzuți mai târziu întinși pe pământ, înainte ca paramedicii să ajungă la fața locului.

Aceștia au fost transportați la un centru medical local, a relatat publicația spaniolă La Razón.

Printre cele patru persoane rănite se află și cei doi copii care se aflau în capsula respectivă și două persoane care au fost lovite la sol.

Toți au suferit răni ușoare în urma incidentului, potrivit Daily Mail. Identitatea lor nu a fost făcută publică până în acest moment.

Copil de 13 ani, tăiat cu secera de paznicul unui parc de distracții din Brașov. Scenele de groază, surprinse de un martor

Sursa: People

Etichete: Spania, parc de distractii, incidente,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cu ce se ocupă Diana Bulimar după retragere: fosta gimnastă și-a urmat visul
Citește și...
Știri Actuale
Un parc de distracții din București „înghite” de 10 ori cât produce. Factura ajunge la cetățeni

Primăria Sectorului 2 plătește, an de an, milioane de lei pentru a menține în funcțiune echipamentele de joacă și agrement din Parcul Tei.
Stiri Socante
Copil de 13 ani, tăiat cu secera de paznicul unui parc de distracții din Brașov. Scenele de groază, surprinse de un martor

Bărbatul care l-a rănit cu secera, la Brașov, pe un băiat de 13 ani pentru că sărise fără permisiune pe o trambulină, lucra în parcul de distracții fără forme legale.
Știri Actuale
Momentul în care o piesă metalică de la motorul unui carusel cade printre oameni, într-un parc de distracții din Bacău

Incident șocant într-un parc de distracții din Bacău. O piesă metalică de la motorul unui carusel electric a căzut chiar printre oamenii așezați în scaune!

Recomandări
Stiri externe
Donald Trump a supraviețuit și celei de-a treia tentative de asasinat. Filmul atacului armat de la Washington

Au fost scene extrem de tensionate la un eveniment la care participa Donald Trump, în sala de recepții din subsolul unui hotel din Washington.

Știri Actuale
Încă o dronă rusească prăbușită în România, a treia în 24 de ore. SRI confirmă că aceasta avea încărcătură explozivă

Resturile unei a trei drone au fost găsite duminică în județul Tulcea. Potrivit Ministerului Apărării, fragmentele au fost descoperite între localitățile Luncavița și Văcăreni. 

Știri Actuale
Mii de gospodării din trei județe au rămas fără curent din cauza avariilor provocate de vânt. Ce localități sunt afectate

Mii de gospodării din judeţele Suceava, Neamţ şi Harghita nu sunt alimentate cu energie electrică, duminică după amiază, din cauza avariilor produse de vânt pe reţeaua de alimentare. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Aprilie 2026

24:58

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 11

22:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 11

20:09

Alt Text!
Superspeed
S10E12

21:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Farul Constanța, victorie la scor pentru titlu! Echipa s-a dezlănțuit pe final

Sport

Cadu, întrebat frontal după ce a revenit la CFR Cluj: ”Îl schimbi pe Pancu?”