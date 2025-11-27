Cum ar fi luat foc cele 7 blocuri turn din Hong Kong. Materiale folosite la lucrări ar fi răspândit incendiul

Stiri externe
27-11-2025 | 20:41
Cel puțin 83 de oameni au murit în incendiul uriaș, care a cuprins șapte blocuri turn cu locuințe sociale dintr-o suburbie a Hong Kong-ului.

Peste 250 de oameni sunt dați dispăruți în urma incendiului uriaș care a fost stins abia după 30 de ore. Trei directori ai companiei de construcții care renova blocurile au fost arestați și acuzați de omor prin neglijență. A fost deschisă și o anchetă pentru posibile fapte de corupție.

Timp de zeci de ore,șapte dintre cele opt blocuri de câte 32 de etaje care alcătuiesc complexul au ars în scene nemaivăzute într-o metropolă. Apropiații locatarilor rămași captivi în turnuri trec prin momente agonizante.

Locuitor: „Sper să dau de cineva care să-mi spună că l-a văzut. Sper că e teafăr”.

Locuitor: „Toată familia mea este înăuntru, nu-mi răspunde niciunul la telefon”.

Helen Ann Smith, Sky News: „În spatele fiecărei ferestre înnegrite sunt vieți, cămine ale unor familii, bunuri, amintiri”.

Turnurile au în total 2.000 de apartamente. Aproape jumătate dintre cei 4.600 de locatari erau vârstnici.

Principalele probleme cu care s-au confruntat pompierii au fost temperaturile extrem de ridicate, interioarele mici și înghesuite ale apartamentelor și riscul ca schelele de renovare să se prăbușească.

Rămâne neclar motivul pentru care blocurile turn nu au fost evacuate mai repede odată ce focul a început să se extindă de la etajele inferioare ale primului turn.

Furioși, oamenii pun tot mai multe întrebări despre cum a izbucnit focul în blocurile care erau în renovare. O țigară aruncată de un muncitor este una dintre ipotezele vehiculate. Cât despre cauzele propagării neobișnuit de rapide a flăcărilor, e vorba de un cumul de factori.

Helen Ann Smith, Sky News: „Mai întâi, plasa verde de pe o latură a clădirii a contribuit la extinderea flăcărilor. De asemenea, schelele erau făcute din bambus, un material tradițional în Hong Kong. Bambusul face parte din moștenirea culturală și istorică a orașului. Circulă și teoria potrivit căreia compania de construcții ar fi plasat plăci de polistiren în dreptul ferestrelor la care se lucra. Și acestea ar fi contribuit la răspândirea incendiului”.

Schelele din bambus se aprind ușor chiar și cu un strat de material ignifug aplicat pe structura lor, în timp ce căldura radiată de una dintre clădiri ar fi putut extinde incendiul.

În martie, guvernul a anunțat că va începe să renunțe treptat la utilizarea bambusului în favoarea oțelului rezistent la foc, din motive de siguranță.

