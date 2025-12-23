Negocieri de pace fără succes între SUA, Ucraina și Rusia. Volodimir Zelenski se pregătește pentru un nou Crăciun negru

Stiri externe
23-12-2025 | 09:13
Discuțiile separate care au avut loc în Florida între delegațiile Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei au fost descrise și de această dată drept „constructive" de oficialii americani.

Însă niciuna dintre părțile implicate nu a indicat vreun progres care să ducă la încetarea luptelor.

Între timp - spune Volodimir Zelenski - Ucraina se pregătește pentru un nou Crăciun negru. Președintele ucrainean se așteaptă ca rușii să intensifice bombardamentele, așa cum au făcut în fiecare an de când a început războiul.

La Miami, în Statele Unite, au avut loc în ultimele zile mai multe runde de discuții pe tema unui eventual plan de pace. Negociatorii ucraineni și cei ruși au avut discuții separate cu emisarul special al preşedintelui american, Steve Witkoffl, și cu Jared Kushner, ginerele lui Trump. Însă nu pare să existe un progres considerabil.

Volodimir Zelenski: ”Procesul diplomatic continuă. Cred că s-a făcut tot ce era posibil și trebuia făcut pentru primele versiuni (ale planului de pace). Există un plan în 20 de puncte - poate că nu totul este perfect, dar acest plan există. Există un document-cadru privind garanțiile de securitate între noi, europenii și Statele Unite. Există, de asemenea, un document separat între noi și Statele Unite privind garanțiile de securitate bilaterale, despre care credem că ar trebui revizuit de Congresul Statelor Unite”.

Cât despre răspunsul rușilor, emisarul lui Trump a scris pe rețeaua X că "Rusia rămâne pe deplin dedicată realizării păcii în Ucraina. Rusia prețuiește foarte mult eforturile și sprijinul Statelor Unite.” Dar fără să dea mai multe detalii.

Pe de altă parte, senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat de-al lui Trump, cere sacțiuni dure din partea Americii față de Rusia.

Republican Senator Lindsey Graham: ”Cred că Putin va continua să încerce să cucerească Donbasul prin luptă până când noi vom crește presiunea. Continuăm să discutăm, să încercăm să-l atragem pe Putin la masa negocierilor de pace, dar el respinge toate eforturile noastre. Așa că, iată ce sper că va face președintele Trump, sper că va semna proiectul meu de lege și să impună taxe vamale pentru țări precum China, care cumpără petrol rusesc ieftin. De asemenea, sper să declare Rusia „stat susținător al terorismului”, pentru răpirea a 20.000 de copii ucraineni și, cel mai important, să confiște navele care transportă petrol rusesc aflat sub sancțiuni, așa cum facem cu Venezuela.”

Între timp, rușii își intensifică bombardamentele în Ucraina. Zona portuară din Odesa, în sudul țării, a fost din nou vizată luni de atacuri ruseşti, care au avariat infrastructura energetică şi maritimă de la Marea Neagră. În weekend, tot la Odesa, 7 oameni au fost uciși de rachetele rusești.

Volodimir Zelenski: ”Germanii și americanii au vrut să medieze un armistițiu de Crăciun. Acest lucru nu ar fi însemnat sfârșitul războiului, dar ar fi fost un semnal că părțile sunt dispuse să apeleze la diplomație. Deși nu-i ceva nou, rușii au sărit imediat și au transmis: „nu, nu vrem asta”. Este caracteristic rușilor să bombardeze chiar de Crăciun. Situația este extrem de dificilă pentru că, din păcate, există lipsuri majore în apărarea noastră aeriană. Iar oamenii trebuie să fie foarte atenți în aceste zile, pentru că rușii vor lovi țintit, cum ne-am obișnuit deja.”

În altă ordine de idei, presa poloneză anunță că Varșovia a devenit primul oraș aflat în totalitate sub protecția sistemului de apărare aeriană Patriot. Practic, Polonia a atins capacitatea operațională completă a acestui sistem de apărare în fața rachetelor, avioanelor și dronelor.

Anunțul vine după ce, săptămâna trecută, Reuters scria - citând surse anonime - că serviciile secrete americane dețin rapoarte care avertizează că Putin vrea să cucerească întreaga Ucraină, dar și țări NATO din fosta Uniune Sovietică. Kremlinul a răspuns acuzațiilor...

Dmitri Peskov: ”Totul se încadrează în categoria situațiilor în care serviciile de informații fac presupuneri, analize și trag concluzii eronate. Acest lucru este complet neadevărat.”

Etichete: Rusia, SUA, razboi in ucraina, Zelenski,

Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
