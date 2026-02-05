Ambele tabere s-au ferit să dea detalii, însă negocierile continuă joi, un semn considerat de bun augur de analiștii care urmăresc discuțiile.

Kremlinul, pe de altă parte, vrea ca toate pretențiile să-i fie îndeplinite.

"Vom continua să luptăm, până când veți îndeplini solicitările noastre", a transmis purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Kievul a descris negocierile de la Abu Dhabi drept "substanțiale și productive", deși nu a fost anunțat niciun progres major la finalul primei runde de discuții. De partea lor, rușii susțin că sunt deschiși la o soluție practică, dar nu dau semne că ar fi dispuși la compromisuri.

Dmitry Peskov, purtător de cuvânt Kremlin: ”Până când regimul de la Kiev va lua decizii relevante, operațiunea militară specială continuă. Armata noastră lovește ținte pe care le consideră asociate cu complexul militar al regimului de la Kiev. Operațiunea este în desfășurare”. În paralel cu negocierile, președintele Vladimir Puţin s-a consultat cu omologul chinez, Xi Jinping.

Yuri Ushakov, emisar rus: ”Liderii sunt conștienți de contactele continue ale țărilor noastre cu administrația Donald Trump. Ei văd în asta oportunități. Președintele Chinei, în special, sprijină discuțiile în curs ale grupului de lucru trilateral pe probleme de securitate, desfășurate la Abu Dhabi”. La Kiev, 60 de diplomați străini au vizitat o centrală termoelectrică, grav avariată de un atac rusesc lansat cu o zi înainte. Autoritățile ucrainene au descris lovitura drept „cel mai amplu atac din acest an asupra infrastructurii energetice”.

Rușii au folosit un număr record de rachete balistice.

Toate acestea indică faptul că teroriștii ruși folosesc frigul extrem ca pe o armă împotriva populației și, în special, împotriva celor mai vulnerabile categorii, care se află acum în condiții extrem de dificile.

Mulți localnici au fost siliți să petreacă încă o noapte în stațiile de metrou, unii ridicând corturi pe peroane pentru a se proteja de frigul pătrunzător. Sunt mii de locuințe fără încălzire în capitala ucraineană. Țevile crapă, iar pereții sunt acoperiți de țurțuri.

Bietul nostru instalator, singurul pentru acest bloc uriaș, încearcă să pornească încălzirea. După o jumătate de oră, țeava a crăpat din nou. Ieri s-a întâmplat așa de patru ori.

De la opt până la patru, patru etaje au fost inundate; totul plutea în interior, apa plină de rugină, care a înghețat. Tot ieri, într-o mică localitate din regiunea Donețk, rușii au bombardat o piață aglomerată, cu muniție cu fragmentare. "Este o altă crimă de război deliberată și o dovadă în plus că toate declarațiile Rusiei despre un "armistițiu" nu valorează nimic" - a acuzat guvernatorul local.