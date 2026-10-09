Invitat de marcă din UE la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. Are legături puternice cu Rusia | FOTO

Stiri externe
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Getty

Fostul cancelar german Gerhard Schröder a participat la sărbătorirea celei de-a 74-a aniversări a preşedintelui rus Vladimir Putin, la reşedinţa acestuia, potrivit Reuters.

autor
Alexandru Toader

Imaginile publicate pe Telegram îi înfăţişau pe Schröder şi Putin zâmbind larg şi dând mâna, având în fundal o sobă în stil vechi şi un samovar rusesc folosit pentru fierberea apei de ceai, potrivit News.ro.

”Vladimir Putin a aflat din ştirile de dimineaţă, cu o zi înainte, că Gerhard Schröder se afla la Moscova şi venise în interes de serviciu pentru compania Globus”, a transmis Kremlinul pe Telegram.

”Preşedintele şi-a invitat vechiul prieten la reşedinţa sa. Gerhard Schröder a fost alături de Vladimir Putin atunci când şeful statului şi-a sărbătorit ziua de naştere, ieri”, a transmis Kremlinul

Schröder, care a deţinut funcţia de cancelar între 1998 şi 2005, s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanţului rus de supermarketuri Hyperglobus.

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El a vizitat miercuri unul dintre magazinele acestuia din Moscova şi a fost întâmpinat cu aplauze de către angajaţi, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea rusă.

Schröder a fost criticat, în special în Germania, pentru legăturile sale cu mediul de afaceri rus şi cu Putin – legături care au persistat în ciuda invaziei ruse în Ucraina din 2022 şi a valurilor ulterioare de sancţiuni occidentale.

În luna mai, Putin a sugerat că Schröder ar putea reprezenta ţările europene în cadrul negocierilor de pace pentru soluţionarea conflictului.

Miniştrii de externe europeni au respins ideea ca Schröder să joace un astfel de rol.

Sursa: News.ro

Etichete: vladimir putin, gerhard schroeder, Rusia,

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