Invitat de marcă din UE la ziua de naștere a lui Vladimir Putin. Are legături puternice cu Rusia | FOTO

Imaginile publicate pe Telegram îi înfăţişau pe Schröder şi Putin zâmbind larg şi dând mâna, având în fundal o sobă în stil vechi şi un samovar rusesc folosit pentru fierberea apei de ceai, potrivit News.ro.

”Vladimir Putin a aflat din ştirile de dimineaţă, cu o zi înainte, că Gerhard Schröder se afla la Moscova şi venise în interes de serviciu pentru compania Globus”, a transmis Kremlinul pe Telegram.

”Preşedintele şi-a invitat vechiul prieten la reşedinţa sa. Gerhard Schröder a fost alături de Vladimir Putin atunci când şeful statului şi-a sărbătorit ziua de naştere, ieri”, a transmis Kremlinul

Schröder, care a deţinut funcţia de cancelar între 1998 şi 2005, s-a alăturat recent consiliului de supraveghere al lanţului rus de supermarketuri Hyperglobus.

El a vizitat miercuri unul dintre magazinele acestuia din Moscova şi a fost întâmpinat cu aplauze de către angajaţi, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea rusă.