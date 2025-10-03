Global Witness: TikTok sugerează conținut sexual copiilor de 13 ani, în ciuda legii britanice privind siguranța online

TikTok ar sugera termeni de căutare cu conținut sexual explicit unor utilizatori de 13 ani, redirecționându-i către materiale pornografice, potrivit unei noi investigații realizate de Global Witness.

Situația ar reprezenta o aparentă încălcare a noii Legi britanice privind Siguranța Online.

Investigația arată că aceste sugestii au apărut în ciuda faptului că respectivele conturi au fost create pe telefoane complet noi, fără istoric de căutare, și cu „Modul Restricționat” activat — o funcție concepută pentru a bloca conținutul sugestiv sau inadecvat pentru minori.

În urma acestor constatări, Global Witness a cerut opinia avocatului specializat în media Mark Stephens CBE. Acesta a declarat că, în opinia sa, descoperirile „reprezintă o încălcare clară a Legii privind Siguranța Online”, adăugând că „revine acum Ofcom responsabilitatea de a investiga și de a acționa rapid pentru ca noua legislație să-și atingă scopul”.

Deși protejarea copiilor nu face parte în mod obișnuit din aria de activitate a Global Witness, organizația a semnalat o situație similară încă din ianuarie 2025, când bara de căutare a TikTok sugera termeni cu caracter sexual explicit. La acel moment, platforma a fost notificată, iar TikTok a anunțat că a luat măsuri pentru a elimina unele sugestii de căutare la nivel global.

Cu toate acestea, o investigație ulterioară a arătat că problema persistă. În acest context, Global Witness a decis să continue cercetarea și să facă publice concluziile, invocând interesul public.

TikTok este considerat astăzi unul dintre cele mai utilizate „motoare de căutare” în rândul tinerilor, aproape jumătate dintre utilizatorii din Generația Z preferând platforma în locul Google. Potrivit unui raport recent Ofcom, peste 25% dintre copiii cu vârste între 5 și 7 ani folosesc TikTok, iar o treime dintre aceștia o fac nesupravegheați.

Un alt studiu Ofcom a arătat că, în rândul copiilor cu vârste între 8 și 11 ani care folosesc rețele sociale, TikTok se numără printre cele mai populare platforme — deși, conform regulilor interne ale aplicației, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 13 ani pentru a deține un cont.

Ce prevede Legea britanică a Siguranței Online

Legea britanică a Siguranței Online impune rețelelor sociale obligația legală de a proteja copiii de conținutul pornografic. Ofcom, autoritatea de reglementare, a prezentat recent o serie de cerințe clare pe care platformele trebuie să le respecte.

Potrivit Ofcom, „recomandările personalizate sunt principala cale prin care copiii ajung să vadă conținut dăunător online”. Astfel, platformele care implică un risc mediu sau ridicat de expunere la astfel de conținuturi trebuie să își configureze algoritmii astfel încât să filtreze materialele inadecvate din fluxurile destinate minorilor.

Pe 25 iulie 2025, au intrat în vigoare prevederile legale care obligă companiile tech să limiteze accesul copiilor la conținut dăunător, inclusiv materiale pornografice.

Deși Legea britanică privind Siguranța Online este în vigoare, TikTok nu pare să fi luat măsuri eficiente pentru a opri expunerea minorilor la conținut sexual explicit, atrage atenția organizația Global Witness. Mai mult, acest comportament ar fi continuat și după ce platforma a fost avertizată oficial cu privire la această problemă.

Cum a fost realizată investigația

Global Witness a lansat o nouă investigație, în urma semnalării repetate a faptului că TikTok continuă să afișeze termeni de căutare sexualizați, chiar și pentru conturi de utilizatori înregistrați ca având 13 ani.

Pentru acest demers, au fost create șapte conturi noi în Marea Britanie, toate configurate pe telefoane resetate la setările din fabrică, fără nicio urmă de istoric de căutare. În fiecare caz a fost activat „Modul Restricționat”, o funcție pe care TikTok o descrie ca o măsură de siguranță, destinată limitării expunerii la conținut matur sau sugestiv.

Potrivit declarațiilor oficiale ale platformei, acest mod ar trebui să prevină afișarea de „teme mature sau complexe, precum conținut sugestiv sexual”.

Primele teste au fost realizate în lunile martie și aprilie 2025 — înainte ca Legea privind Siguranța Online să se aplice direct TikTok, dar într-un context legal în care alte norme de protejare a minorilor erau deja în vigoare. O a doua rundă de teste a fost efectuată în vara anului 2025, după 25 iulie, când legea a devenit aplicabilă în mod direct și pentru platformă.

În testele de primăvară au fost create trei conturi, iar în cele de vară, alte patru conturi — toate cu vârsta setată la 13 ani și cu Modul Restricționat activ.

Procesul de testare a implicat pași simpli, similari cu comportamentul uzual al unui adolescent de 13 ani: accesarea barei de căutare TikTok și selectarea uneia dintre sugestiile oferite automat de algoritm, apoi verificarea conținutului afișat. Acest proces a fost repetat de mai multe ori.

Rezultatele au fost îngrijorătoare. Chiar și cu setările de protecție active, conturile nou create au primit sugestii de căutare cu caracter sexual. Platforma oferă, de regulă, în jur de 10 termeni de căutare „recomandați”, iar multe dintre acestea aveau conținut sexualizat — inclusiv la prima interacțiune cu bara de căutare, în cazul a trei dintre conturi.

Recomandările algoritmice, în centrul problemei

Concluzia organizației este că problema nu se limitează la prezența conținutului pornografic pe platformă, ci la faptul că algoritmii TikTok direcționează activ minorii către astfel de materiale. Așadar, nu este doar o problemă de moderare a conținutului deja existent, ci o deficiență majoră a sistemului de recomandare automatizată.

Global Witness subliniază că deține o listă completă cu sugestiile de căutare primite de fiecare dintre cele șapte conturi create în cadrul investigației. Aceasta este disponibilă în anexele raportului public.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













