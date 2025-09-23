Marketingul de succes pe social media. Cum să-ți crești afacerea organic, pe Instagram și pe TikTok, fără conținut plătit

Marketingul online cu accent pe social media este și despre cum se creează o comunitate în jurul brandului, cum se poate crește organic, cum se poate face conținut cu potențial viral.

Marketingul pe social media este și despre cum se poate promova un produs cu succes, chiar și fără bugete consistente.

Diana Coman, profesoară de social-media la Universitatea București, a explicat în emisiunea ePlan cum a adaptat materia pe înțelesul studenților de la stat și de la universitățile private unde predă.

Diana Coman, profesoară de social-media: „Le-am adus creatori de conținut, le-am adus oameni care monetizează din online, tocmai pentru a sta de vorbă și a înțelege, de fapt, cum poți să ai și tu succes și la universitățile private. Ei chiar învață să devină antreprenori. Ei trebuie să iasă cu business-uri pe profit de acolo, din facultate, și atunci trebuie să învețe și cum să-și promoveze aceste business-uri. De 6 ani predau la Universitatea din București și de anul acesta la cele două universități private”.

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Dacă ne referim la marketing online în general și cu predilecție în special pe zona de social media, mai pot business-urile să crească organic astăzi?

Diana Coman, profesoară de social-media: „Da, mai pot să crească organic. Am avut niște situații cu clienți care au crescut și au explodat chiar de la prima lor postare. Deci am fost așa, foarte, foarte bucuroasă să văd că se poate întâmpla treaba asta. Sunt două platforme care te lasă să crești organic foarte bine în prezent, e vorba despre Instagram și despre Tiktok. Ok, Tiktok-ul este platforma care crește cel mai accelerat în prezent în România. Detronează Facebook-ul” .

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Nu l-a detronat deja?

Diana Coman, profesoară de social-media: „E posibil să fie detronat, dar ei nu anunță oficial numărul decât la finalul anului. Așa s-ar putea să primim. Eu zic că deja a fost detronat Facebook-ul de de Tiktok, și practic trebuie să ținem cont că jumătate din România este acolo. Deci cu siguranță și publicul nostru se regăsește acolo. Și sunt niște platforme pe care poți să crești organic chiar de la prima ta postare acolo.”

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: „Păi, bun, dar poți să crești organic, să zicem ca persoană fizică, de regulă, și ai văzut că foarte mult din conținutul care are potențial de viralitate și o să vorbim un pic mai încolo și despre asta este de regulă conținut de entertainment, este conținut de fan, și așa mai departe. Ce faci ca business, cum poți să direcționezi cumva conținutul ăsta de business care prin definiție, serios, să-l faci, cum să spun, accesibil publicului larg?

Diana Coman, profesoară de social-media: „Uite, de exemplu, eu sunt foarte ferm convinsă că tu trebuie să le oferi oamenilor o valoare în momentul în care se uită la content-ul tău, această valoare, da, poate să fie. Oamenii își pot lua acest entertainment în contentul tău, dar la fel de bine, ei pot să fie educați, ei pot să fie inspirați. Uite, de exemplu, și pe contul meu este un cont pur educativ. Eu nu fac trenduri, eu nu fac entertainment acolo și crește organic foarte bine. Deci, într-un an de zile ajunge acum la 30.000 de followers, de exemplu, pe Instagram.”

Andrei Radu, CEO & Founder GPeC: Fără să fi investit....

Diana Coman, profesoară de social-media: „Nu am bani, nu am investit, nu am rulat Ad-uri plătite absolut deloc pe contul ăsta și nici nu intenționez s-o fac, pentru că merge foarte bine așa. Și atunci trebuie să vedem exact care sunt valorile brandului, ce poate el să ofere ca valoare și publicului lui și să ne construim content în direcția asta. Poate crește și poate să se viralizeze, inclusiv content-ul educațional. Am testat asta pe clienți.”

Mai multe detalii, în VIDEO.

