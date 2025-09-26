Vânzarea TikTok către americani, evaluată de Administrația SUA la 14 miliarde de dolari. Donald Trump a semnat decretul

26-09-2025 | 07:57
donald trump tiktok
Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial în care sunt prezentate condițiile acordului privind transferul companiei care deține aplicația TikTok către un proprietar american.

Cristian Matei

Trump a declarat că el și președintele Chinei, Xi Jinping, au ajuns la un acord pentru a permite TikTok să continue să funcționeze în SUA, separând platforma de socializare de proprietarul său chinez, ByteDance.

Președintele SUA a afirmat că acordul respectă o lege care ar fi impus închiderea aplicației pentru utilizatorii americani dacă aceasta nu ar fi fost cedată și vândută unui proprietar american.

„Am vorbit cu președintele Xi și el mi-a spus: «Dați-i drumul»”, a declarat Trump într-o conferință de presă, potrivit The Guardian. „Aceasta va fi operată în totalitate de americani.”

Conform planului, investitorii americani vor prelua majoritatea operațiunilor TikTok și vor prelua controlul asupra unei copii licențiate a puternicului algoritm de recomandare al aplicației.

Donald Trump
Casa Albă, noi detalii despre „TikTok deal". Consiliul va fi majoritar american, iar algoritmul și datele, sub controlul SUA

Se preconizează că companiile americane vor deține aproximativ 80% din versiunea americană a companiei divizate, în timp ce ByteDance și investitorii chinezi vor deține mai puțin de 20%.

Noua versiune a TikTok va fi controlată de un consiliu de administrație format din șapte membri, alcătuit din experți în securitate cibernetică și securitate națională, șase dintre ei fiind americani, potrivit Casei Albe.

Noua companie americană va fi evaluată la 14 miliarde de dolari, potrivit lui JD Vance, care a vorbit și el la conferința de presă, o sumă mult mai mică decât evaluarea totală a ByteDance, estimată la aproximativ 330 de miliarde de dolari.

În comparație, Meta, care deține Facebook și Instagram, este evaluată la 1,8 trilioane de dolari.

Oracle va coordona grupul de investitori americani al TikTok

Grupul de investitori americani TikTok este condus de gigantul american de software Oracle, care va supraveghea operațiunile TikTok din SUA, va furniza servicii cloud pentru stocarea datelor utilizatorilor și va obține o licență pentru a prelua controlul asupra algoritmului aplicației.

Oficialii Casei Albe au declarat că ByteDance și oficialii chinezi nu vor avea acces la datele utilizatorilor din SUA.

Alături de Oracle și cofondatorul său Larry Ellison, Trump a declarat în cadrul conferinței de presă că printre alți investitori se numără magnatul media Rupert Murdoch și CEO-ul Dell Computers, Michael Dell. „Investitori mari. Cei mai mari. Nu există alții mai mari”, a spus Trump.

Vance a adăugat că în următoarele zile vor fi anunțate mai multe detalii despre persoanele implicate în tranzacție.

Când a fost întrebat dacă TikTok va începe să acorde prioritate conținutului legat de MAGA, Trump a răspuns „Întotdeauna mi-a plăcut conținutul legat de MAGA. Dacă aș putea, l-aș face 100% legat de MAGA”, dar a indicat că aplicația va continua să recomande o mare varietate de conținut, ca și până acum, spunând: „Fiecare grup va fi tratat în mod echitabil”.

Tranzacția pune capăt lunilor de incertitudine juridică pentru una dintre cele mai utilizate aplicații din SUA, oferind în același timp mai multor companii americane o nouă influență puternică în industria rețelelor sociale.

TikTok este utilizat de aproximativ 180 de milioane de persoane la nivel național, iar Trump i-a atribuit meritul de a-l fi ajutat să câștige alegerile prezidențiale din 2024.

Acordul reprezintă, de asemenea, o altă încercare a administrației Trump de a-și exercita influența asupra industriei tehnologice, după ce a preluat o participație de 10% în producătorul de cipuri Intel la începutul acestei luni și a îndemnat companii precum Apple și Nvidia să investească sute de miliarde pe plan intern.

Trump a indicat anterior că guvernul SUA va primi o taxă lucrativă de la investitorii americani pentru negocierea acordului cu China, afirmând săptămâna trecută: „Statele Unite primesc o taxă extraordinară – eu o numesc taxă plus – doar pentru încheierea acordului”.

Dar joi, când a fost întrebat despre acest lucru, președintele a spus pur și simplu că SUA vor percepe impozite obișnuite de la noua companie, adăugând: „Vom câștiga bani și vom obține o mulțime de bani din impozite”.

Sursa: The Guardian

Etichete: SUA, tiktok, donald trump,

Dată publicare: 26-09-2025 07:57

