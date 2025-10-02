Hoți români de cupru, condamnați în Franța: au invocat „foamea”, dar judecătoarea a văzut teancurile de bani pe TikTok

02-10-2025
Doi hoţi români au fost condamnaţi miercuri la trei ani de închisoare pentru furturi de cupru în sud-vestul Franţei, iar un al treilea inculpat, tot român, la doi ani pentru tăinuirea a cel puţin 45 de tone de metal, vândute cu 320.000 de euro, scrie AFP.

În cadrul acestei anchete, condusă în urma unei „recrudescenţe a furturilor de metale” în regiunea Nouvelle-Aquitaine, din sud-vestul Franţei, 14 membri ai comunităţii rome au fost trimişi în faţa tribunalului penal din Bordeaux pentru sustrageri de la companii şi furturi de cabluri de la operatori, comise între 2022 şi 2024.

Doar trei dintre ei, aflaţi în detenţie, au apărut în faţa judecătorilor: cei doi hoţi, cumnaţi în vârstă de 37 şi 27 de ani, şi tăinuitorul, un recidivist în vârstă de 35 de ani. Toţi trei au recunoscut faptele, iar pentru cei absenţi au fost emise mandate de arestare.

Parchetul ceruse până la 4 ani şi jumătate de închisoare împotriva lor.

„Da, am făcut greşeli, aveam probleme în familie, nu lucram”, a recunoscut, prin intermediul unei traducătoare, cel mai în vârstă dintre cumnaţi, poreclit „Cornici”. „Banii câştigaţi erau cheltuiţi imediat pe mâncare”, a declarat cel mai tânăr, poreclit „Americanu”.

„Nu s-au văzut aceste mese copioase”, a comentat ironic preşedinta completului de judecată. „Spuneţi că sunt furturi din necesitate, dar avem mai degrabă impresia că faceţi bani cu cuprul în Franţa, plecaţi în România şi vă întoarceţi”, a spus ea, descriind „teancurile de bancnote” expuse pe reţeaua socială TikTok.

Potrivit acuzării, cuprul era ars pentru a îndepărta învelişurile identificabile, apoi revândut.

„În acest dosar, este foarte dificil să ştim cine ce face, cine se ascunde în spatele numelor din registrele companiilor care cumpără, cine va beneficia de aceste fonduri”, a pledat Julien Plouton, avocatul tăinuitorului supranumit „Rich”.

O companie de reciclare cu sediul în Haute-Garonne, care a achiziţionat cele 45 de tone, a fost, de asemenea, urmărită penal.

„Nu exista un control real” asupra originii cuprului, a acuzat procurorul în pledoaria sa.

„Le-am reamintit în mod oficial (angajaţilor) că este interzisă arderea cuprului, este o erezie pentru profesie”, a răspuns directorul general al acestei companii cu 150 de angajaţi, care a fost achitat.

Potrivit Ministerului de Interne, în 2024 au fost înregistrate aproximativ 2.100 de furturi de cupru şi peste 200 de autori au fost arestaţi între ianuarie 2023 şi octombrie 2024.

Sursa: News.ro

