Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență după încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia

La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters.

Acest demers vine ca răspuns la o operațiune fără precedent, desfășurată miercuri în zori, în care Polonia, susținută de aliați din NATO, a doborât mai multe drone ruse care i-au încălcat spațiul aerian.

Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct și a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, remarcă Reuters.

Informația cum că Polonia va solicita o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU a fost difuzată miercuri noapte de agenția EFE, care cita surse ale președinției sud-coreene ale Consiliului de Securitate.

Potrivit EFE, data la care ar putea avea loc această sesiune de urgență este încă în studiu, conform acestor surse, care au împărtășit informația cu jurnaliștii prin intermediul unui grup de Whatsapp.

Separat, Polonia a anunțat joi că limitează traficul aerian la frontiera sa de est după incidentul cu drone ruse.

Această restricție, în vigoare până la începutul lunii decembrie, „este introdusă pentru a garanta securitatea națională”, a informat într-un comunicat citat de AFP agenția de navigație aeriană poloneză (PAZP).

