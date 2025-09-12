Răspunsul NATO după ce dronele rusești au fost doborâte în Polonia. Incidentul, dezbătut în Consiliul de Securitate al ONU

Mai mulţi membri NATO trimit trupe, artilerie şi sisteme de apărare aeriană pentru a securiza flancul estic, după ceea ce Polonia a numit o incursiune fără precedent a dronelor ruseşti în spaţiul său aerian, relatează BBC.

În primele ore ale zilei de miercuri, trei drone ruseşti au fost doborâte după ce au pătruns în spaţiul aerian polonez. Alte drone s-au prăbuşit la sol şi au fost găsite ulterior în estul Poloniei.

Ca răspuns la incursiunea dronelor, Ţările de Jos şi Republica Cehă au declarat că vor trimite sisteme de apărare în Polonia, în timp ce Lituania va primi o brigadă germană şi va avea avertizări mai prompte cu privire la atacurile ruseşti asupra Ucrainei care ar putea trece graniţa.

Germania a declarat, de asemenea, că va „intensifica angajamentul său de-a lungul frontierei estice a NATO” şi va extinde şi amplifica supravegherea aeriană asupra Poloniei.

Joi seară, Emmanuel Macron, preşedintele Franţei, a anunţat la rândul său că Franţa va mobiliza trei avioane de vânătoare Rafale pentru a ajuta la protejarea spaţiului aerian al Poloniei. „Nu vom ceda intimidărilor crescânde ale Rusiei”, a promis Macron.

Într-un discurs în faţa parlamentului, joi, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a enumerat ofertele de sprijin din partea partenerilor Poloniei, spunând că olandezii vor desfăşura sisteme de apărare aeriană, artilerie şi 300 de soldaţi, iar cehii vor trimite elicoptere şi 100 de soldaţi. El a mai spus că francezii şi britanicii ar putea desfăşura avioane pentru a asigura flancul estic al NATO.

„Polonia a auzit de-a lungul istoriei sale repetate cuvinte de solidaritate şi gesturi goale”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Astăzi, avem declaraţii concrete”, a punctat el.

Invadarea spațiului aerian al Poloniei, pe agenda ONU

Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite se va reuni vineri pentru a discuta despre incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poliniei, pe care preşedintele ţării le-a descris ca o încercare a Rusiei de a testa reacţia Varşoviei şi a NATO, relatează Reuters.

Membrii Consiliului de Securitate al ONU Slovenia, Danemarca, Grecia, Franţa şi Marea Britanie au solicitat celor 15 membri ai organismului să se reunească pentru a discuta incidentul. Reuniunea este programată să înceapă vineri la ora 22:00, ora României.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri că a activat articolul 4 din tratatul NATO, în temeiul căruia membrii NATO pot solicita consultări cu aliaţii lor.

Preşedintele american Donald Trump a vorbit miercuri cu Nawrocki, iar liderii şi-au exprimat unitatea.

Washingtonul nu a făcut însă prea multe declaraţii cu privire la incursiunile dronelor în ajunul eliberării unor deţinuţi din Belarus, care a avut loc în urma unui apel al preşedintelui american.

