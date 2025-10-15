Instagram impune măsuri stricte pentru protecția minorilor în mediul online. Acces limitat și aprobare parentală obligatorie

15-10-2025 | 14:37
Instagram
Shutterstock

Instagram va aplica automat standarde similare ratingului cinematografic PG-13 pentru conturile adolescenților, limitând accesul la conținut nepotrivit și oferind părinților mai mult control asupra experienței online a copiilor lor.

Instagram anunță o actualizare majoră pentru conturile adolescenților, care vor fi de acum ghidate de ratingul PG-13, similar celui folosit în filme. Asta înseamnă că tinerii sub 18 ani vor vedea conținut potrivit vârstei, comparabil cu ceea ce ar putea apărea într-un film PG-13, potrivit Meta.

Toți adolescenții vor fi automat plasați în noul mod „13+”, fără posibilitatea de a renunța la acesta fără acordul părinților. În plus, platforma introduce o setare și mai strictă, numită „Conținut Limitat”, pentru părinții care doresc un control suplimentar. Aceasta va bloca și mai mult conținut, inclusiv comentariile sau conversațiile private.

Schimbarea este cea mai amplă de la lansarea conturilor dedicate adolescenților și include măsuri tehnologice care folosesc predicția vârstei, astfel încât tinerii să nu poată evita restricțiile pretinzând că sunt adulți.

Noile reguli vor ascunde postări cu limbaj vulgar, cascadorii periculoase, scene de violență sau promovarea consumului de droguri, alcool și tutun. De asemenea, adolescenții nu vor mai putea urmări conturi sau căuta termeni considerați nepotriviți, precum „alcool”.

Instagram
Meta ar putea lansa o versiune de Instagram pentru televizoare. Pe ce pune accent noua strategie a companiei

Meta spune că actualizările au fost create în urma unui amplu proces de consultare cu părinți din întreaga lume. Într-un sondaj Ipsos, 95% dintre părinții americani au spus că aceste setări îi ajută să înțeleagă mai bine ce tip de conținut văd adolescenții pe Instagram.

Modificările vor fi implementate treptat în SUA, Marea Britanie, Australia și Canada până la finalul anului, urmând ca apoi să fie extinse la nivel global.

